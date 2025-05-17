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卓榮泰赴三接港 要大潭電廠取代核電

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
行政院長卓榮泰（中）昨天到桃園了解中油三接工程、大潭電廠擴建工程進度。記者葉信菉／攝影
行政院長卓榮泰（中）昨天到桃園了解中油三接工程、大潭電廠擴建工程進度。記者葉信菉／攝影

行政院長卓榮泰昨天下午視察桃園市中油三接觀塘港、大潭電廠，了解天然氣供氣和電廠六至九號機組發電狀況；中油和台電都強調滿載供氣、發電已經沒問題，能完全取代核三廠停機後的電量需求。

卓榮泰聽完中油、台電的簡報後表示，「今天過後，明天開始台灣就沒有核能發電」，他選擇昨天視察是有意義的。

行政院長卓榮泰昨視察桃園中油三接觀塘港，從觀塘港對岸可見大潭電廠發電機組的煙囪。記者鄭國樑／攝影
行政院長卓榮泰昨視察桃園中油三接觀塘港，從觀塘港對岸可見大潭電廠發電機組的煙囪。記者鄭國樑／攝影

卓揆當場問台電董事長曾文生核三廠二號機除役是否安全順利、大潭電廠的供電滿載時能否取代核三廠二號機的供電量，以及未來從南部的大林、興達及台中的通霄電廠、桃園大潭廠、未來的協和電廠等重大發電機組能否如期上路，曾回答一切都沒問題，卓則要大家為台電拍拍手。

卓榮泰表示，政府對民生用電有責任，台灣也對全世界的高科技產業有責任，要勇敢承擔起來，從南部的永安到台中，以及現在的觀塘第三接收站、大潭電廠等燃氣發電的順利橋接，都是邁向低碳能源轉型重要的一環。尤其大潭電廠新增的七號機組即將加入商轉，幾乎可供應北北基桃近一千萬人的工業、民生用電需求。

卓並強調大潭電廠得天獨厚，可以接收來自台中海管的供氣，以及桃園觀塘港的陸管供氣，等於是雙氣源、雙備援「海陸大餐」，且發電量增加、碳排減少。

針對立法院通過核管法提供電廠延役法源，卓榮泰指出，未來要看核三或核二廠是否有重新啟動的條件，必須經過周延的安全檢查。法律修訂完成，接下來行政作業會研究如何訂定一套安全檢查的程序，同時在政策上做出決定，而且要符合核廢料有去處、核安有管理、全民有共識三原則。

核三廠

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