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核三廠除役 無核電時代來了 卓揆回應重啟議題「都在未定之中」

經濟日報／ 記者潘奕言黃婉婷／連線報導
屏東核三廠2號機進入除役階段，核三廠園區前方與右側正如火如荼整地，未來將轉型成恆春半島最大的太陽能光電區。記者劉學聖／攝影
屏東核三廠2號機進入除役階段，核三廠園區前方與右側正如火如荼整地，未來將轉型成恆春半島最大的太陽能光電區。記者劉學聖／攝影

核三廠今（17）晚停役，全廠進入25年除役期，台灣進入無核電時代，核三廠將轉型光電場。藍白在立法院通過修法讓核電廠延役，行政院長卓榮泰昨表示，是否重啟核電廠，「都在未定之中」。

卓榮泰昨天指出，核三廠二號機今天停役後，據預估屆時備載容量率約降3%，目前夜間備載容量率仍有10%以上，日間備載容量率則為12%至15％，即使減掉3%，仍維持在安全範圍。

在今天除役前，核三廠區已早一步轉型為光電場，55公頃用地分為四區，設置11.1萬多片高透光率的地面型光電模組，A區今年2月已併聯發電，B區預計8月併聯，明年3月完成全區設置，預估年發電量達5,800萬度，供應1.5萬戶家庭用電，屆時也將是恆春半島最大的太陽能光電場；不過，其中一處面對後壁湖海域的光電案場恐影響海域景觀，已引發爭議。

藍白立委聯手修法給了核電廠延役法源，屏東縣長周春米昨表示，立法院通過核電基礎使用年限從40年延到60年，但核三不可能直接延役，屏東好不容易走到非核家園，恆春半島鄉親不必再受核安危險憂慮，往前走的過程中，更需要民主、安全。

台電資料顯示，核三廠25年除役期分四階段，首八年為過渡階段，將興建第二期室內乾貯設施，進行廠區除汙。接續12年拆廠階段，將拆除反應爐、汽機廠房等大型設備，工作量龐大複雜，也最關鍵。第三階段最終狀態偵測，將持續監測輻射值三年，確保環境安全。最後兩年廠址復原階段，待土地復原後，回歸自然轉型或另做其他用途。

卓榮泰說，台灣過去曾有核電廠延役經驗，但能否完全移轉到核電廠重新啟動，仍須由核安會專業認定。待核安會研議實質程序之後，才會做政策決定，由經濟部決定是否啟動安檢，且之後也需一定時間才能斷定核三能否發電。

卓揆坦言，這兩天與台電、核安會有諸多討論，仍無法精確算出延役重啟的程序要多久。至於是否引進小型模組化反應爐（SMR），他說，新式核能只要符合確保核安、核廢有解及社會共識三大前提，政府願意投入。

核三廠

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