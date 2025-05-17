大潭電廠可取代核能電量

行政長卓榮泰昨（16）日視察桃園市中油三接觀塘港、大潭電廠。中油和台電都強調滿載供氣、發電已經沒問題，大潭電廠能同時接收台中海管和三接觀塘的天然氣，形成「雙氣源、雙備援」，能完全取代核三廠停機後的電量需求。

卓榮泰表示，17日開始台灣就沒有核能發電，因此他到三接觀塘港、大潭電廠現場視察是有意義的。

他當場問台電董事長曾文生，未來從南部的大林，與興達、台中的通霄電廠，還有現在的大潭，甚至於未來的協和電廠，所有的重大發電機組的工程，能不能如期上路?曾文生確定大潭取代核電可以如期上路。

卓榮泰說，大潭電廠新增三部天燃氣複循環機組（7至9號機），採用比較先進的科技，尤其是過不久7號機組要加入商轉，幾乎可以供應北北基桃將近1,000萬人的工業、民生用電的需求。大潭電廠得天獨厚，可以接收從台中由海管的供氣，以及觀塘港的陸管等於「海陸大餐」，而且是雙氣源、雙備援，而且發電量增加，碳排減少，以後大潭電廠一定要扮演更重要供電角色。

對立法院已經通過核管法修法讓核電機組延役，卓榮泰指出，立法院通過的法律，只要沒有違反憲法，沒違反法律，只要能經過充分的討論，而且有經過民主程序的表決，行政院沒有窒礙難行，他就會尊重。

不過，未來核三或核二廠是不是有重新啟動的條件，必須經過周延的安全檢查。