核三南漂族落地生根 學歷薪水高成「恆春天龍人」？

核三廠員工約一成是恆春在地人，其餘多為「南漂族」，且幾乎都在恆春落地生根，他們具高專業知識，薪水比一般居民高，但長年處於封閉的工作環境，易被視為「恆春天龍人」，在國境之南成為另類的存在。

被戲稱為「末代廠長」的核三廠長高起，1984年進入台電，首站分發核三廠，一待40多年。他猶記得當初從台北提著行李隻身到核三報到的忐忑畫面，一路走來見證了恆春的變化及台灣核電技術的進步，如今卻要負起核三停機除役責任，感慨萬千。

陳姓員工雖退休5年，對核三廠仍有很深的情感。他25歲起到台電工作，中間待台北3年，其他35年都在核三度過。婚後太太跟著請調到恆春教書，夫妻在恆春成家立業，成為道地的恆春人。

他說，剛到核三時周邊還沒什麼開發，南灣只一家麵店、一家海產店，墾丁沒什麼遊客，許多道路是為了要讓大型機具進駐興建核三廠才舖設，建廠時幾千人投入，運轉後員工都在恆春生活、消費，為恆春帶來繁榮。

「核電員工跟大家都在同一艘船上」，他說，國際對核能安全有一套機制，台灣相關法令嚴謹，又有核安會等機關每日緊盯，雖曾發生事故，但核三員工兢兢業業做好核安，層層保護下，不致釀成大災。

核三廠所在的恆春鎮南灣里，里民擁核、反核都有，里長葉啟俊表態支持核電，但強調不是「無腦擁核」，他認為核電是專業問題，不該流於民粹。近日立法院通過核管法修正案，可讓政府更有彈性，當綠電等其他發電無法補上核電缺口時，可回歸使用核電。

葉啟俊說，過去核三廠發生大小事故，雖不致到輻射外洩，卻也嚇壞當地人，但歸根究柢是核三廠資訊封閉所致，並非技術層面問題。現在許多先進國家仍在使用核能，台灣在核能這塊應該也不輸其他國家。

另名退休人員表示，曾有人舉日本福島核災為例，萬一天災導致核能事故，台灣躲得過嗎？他認為，福島電廠是私人公司，廠方擔心斷然處置會損及公司利益，一拖延才使災情惡化；但台電是公家單位，若發現類似事情一定壯士斷腕，不可能放任輻射外洩發生，兩者立足點不同。

王姓居民則反核，他指出有些恆春人視核三廠為「恆春三害」之首，核三出事時大聲叫罵，除役前夕卻表現得「依依難捨」，根本是人格分裂。恆春斷層就在核三廠門口，外地人需要便宜的電，卻用恆春人的命去換，有些恆春人還拍手叫好，讓人費解，其中關鍵因素就是「錢」。別小看台電回饋金，這足以收買人心，一般百姓只要聽到沒有回饋金，一定馬上支持核三延役。