核三廠停役前夕辦感恩茶會 員工回顧過往說到哽咽…

核三廠明天停役，發電任務告一段落，也宣告台灣步入無核化時代。在歷史性一刻前夕，核三廠今日舉辦感恩茶會，包括廠內主管、員工、包商朋友共100多人參加，大家一起回顧核三廠40多年來的點點滴滴，還有員工講到哽咽，場面溫馨感人。

「核三廠運轉40周年感恩會」今日下午1時半開始，在長官致詞後，大家一起回顧核三廠的歷史及重要大事紀，從最初篳路藍縷建廠，1號機2號機先後開始發電，機組發電功率增加等等，並播放一段核三走過40年歷史的影片。

不少員工看完影片後都心有戚戚焉，也有員工上台分享工作點滴及感想。有人提到工作上曾遇到的困難，最終在同仁們的合作下順利解決；也有人提到，核三廠階段性任務已經完成，但這不是結束，因為未來還有相關的除役工作要繼續，是新階段任務的開始。

也有員工感性說，「核三廠有500多名員工，代表著背後的500多個家庭，核三提供工作讓他養大小孩、衣食無憂，真的非常感謝。」講到情深處時員工也不禁語帶哽咽。另外也有包商說，核三廠提供了工作給他的團隊，是團隊重要的工作收入來源，未來還有25年的除役期，希望還能繼續跟核三合作。