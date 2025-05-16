大潭電廠能取代核電廠？ 中油台電提雙氣源、雙備援策略

行政院長卓榮泰今天下午到桃園，了解中油觀塘港三接試運轉供氣狀況，與大潭電廠七、八、九號新增機組發電及相關工程進度。中油強調已規畫雙氣源、雙備援迴路，能穩定供應大潭電廠發電所需的天然氣，台電也表示，新的三部機組總發電量，足以取退役的代核二、三廠。

中油簡報說明，三接測試運轉今年4月1日開始，後續在全體人員努力趕辦下，在4月22日第1波送出的天然氣，以每小時100噸送出給使用者；到6月5日可達成每小時200噸輸出量，送到台電大潭電廠，充分供應大潭電廠7、8、9號機組所需要的天然氣，未來中油對所有天然氣的基礎建設，一定會逐步推動和加強供應天然氣的韌性，在採購方面也會多元布局，提供全國民眾安靜、安全、乾淨以及穩定的能源供應。

中油在觀塘港興，建年進口量300萬噸的液化天然氣第三接收站，供應北部新增工業，與民生的用氣的需求，完成之後，北、中、南3座液化天然氣接收站可以分區供氣，也藉由海路管線互相備援，提高整個供氣的韌性。三接設計供氣能力是每小時900噸，完成之後，目前供應大潭電廠7到9號機組發電，這三部機組發電大約200億度，可以替代核二、核三安停役之後的發電量。

中油說明，三接計畫投資總金額965.62億元，目前第一階段已完成百分之百進入測試運轉，事實上，三接工程從2018年12月31日開工，到現在近6年5個月的時間，期間歷經三接公投，還有再外推方案、外推的環評。目前測試運轉可以每小時供應200噸的天然氣，預計在6月13日可達到設計產能每小時900噸的供氣能力，未來觀塘廠規畫供氣的方向，也就是氣源，會跟台中廠的氣源連通輸氣，增加應變的時間。

目前三接一期有兩座貯槽，初步供氣規畫是由觀塘廠來供應大潭7到9號機組每小時358噸的天然氣，另外由台中廠供應大潭1到6號機組556噸的天然氣，總共可供應每小時914噸的尖峰用氣需求，中油公司也妥善規畫整個液態天然氣的船期跟調度，建立天然氣的供需機制跟預警制度，確保整個在供氣過程安全無虞。