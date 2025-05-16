卓榮泰：明天起台灣無核電 是否重啟核電要符合三項原則

行政院長卓榮泰今天下午到桃園市中油三接觀塘港、大潭電廠，了解天然氣供氣和電廠六至九號機組發電狀況。中油和台電都強調滿載供氣、發電已經沒問題，大潭電廠能同時接收台中海管和三接觀塘的天然氣，形成「雙氣源、雙備援」，能完全取代核三廠停機後的電量需求。

卓榮泰聽完中油三接、台電大潭電廠簡報後表示，今天過後，明天開始台灣就沒有核能發電，他選擇今天到三接觀塘港、大潭電廠現場是有意義的。

他當場問台電董事長曾文生三個問題，首先，核三廠二號機除役是不是安全順利？第二，大潭電廠的供電滿載時，能不能取代核三廠二號機對台灣整體的供電的需求量？第三，未來從南部的大林，與興達、台中的通霄電廠，還有現在的大潭，甚至於未來的協和電廠，所有的重大發電機組的工程，能不能如期上路?

曾文生回答三題強調安全順利、確定大潭取代核電，可以如期上路，卓榮泰對回答感到滿意，要大家為台電拍拍手。

卓榮泰強調，政府對於民生的用電、用水有責任，台灣也對全世界的高科技產業有責任，要勇敢承擔起來，從南部的永安到台中，以及現在的觀塘第三接收站、大潭電廠，台灣一次又一次的建立里程碑，未來的工程還是要順利的進行，才能順利橋接，這都是邁向低碳能源轉型重要的一環。

卓榮泰說，大潭電廠新增三部天燃氣複循環機組（七至九號），採用比較先進的科技，尤其是過不久七號機組要加入商轉，幾乎可以供應北北基桃將近1000萬人的工業、民生用電的需求。大潭電廠得天獨厚，可以接收從台中由海管的供氣，以及觀塘港的陸管等於「海陸大餐」，而且是雙氣源、雙備援，而且發電量增加，碳排減少，以後大潭電廠一定要扮演更重要的供電角色。

卓榮泰肯定台電大幅減少空汙排放量的努力，包括電力排放係數也明顯改善。針對立法院已經通過核管法，行政院要如何因應？卓榮泰指出，立法院通過的法律，只要沒有違反憲法，沒違反法律，只要能經過充分的討論，而且有經過民主程序的表決，行政院沒有窒礙難行，他就會尊重。

不過卓榮泰強調，未來也要看核三或核二廠是不是有重新啟動的條件，必須經過周延的安全檢查，因為我們必須對國人，須對在核電廠裡面工作的同仁盡到保護之責，必須要啟動安全的檢查。

卓榮泰說，法律修訂完成之後，接下來行政作業會研究如何訂定一套安全檢查的程序，同時在政策上決定如何，或何時來展開安全檢查，且要符合3項原則，就是未來的核廢料有去處，繼續的核安有安全的管理，再來，很重要的就是全民有共識，電廠要不要再繼續使用下去，行政院的工作就是做好所有的必要條件。