三接測試運轉中 6/13供氣可達每小時900噸

核三廠2號機將於18日凌晨零時前解聯不再供電，所有核電停供後，改以燃氣發電替代。行政院長卓榮泰16日視察觀塘接收站（三接）及大潭電廠增建燃氣機組整體工程與測試運轉進度。經濟部表示，三接自5月6日起供氣，每小時200噸，預計至6月13日可達每小時900噸。

經濟部次長賴建信、中油董事長方振仁、台電董事長曾文生16日陪同卓榮泰視察三接及大潭電廠，實地了解供氣、供電設施測試運作情形及未來供應規劃。

經濟部表示，大潭電廠增建7、8、9號機組是政府能源轉型的第一個重大計畫，配合中油三接於5月6日起供氣，將共同肩負著穩定能源供應與環境安全的重大責任、協助政府邁向低碳能源轉型，以及滿足未來國內電力需求成長。

台電說明，大潭電廠是北部地區重要的電力來源，配合用電需求成長，台電於106年即展開燃氣機組增建工程，共建置3部燃氣複循環機組（7、8、9號機），總裝置容量合計為316萬瓩。

台電表示，大潭電廠新機組採用最高效率的環保設備，可將氮氧化物排放降至最低，機組增建後全廠發電量大幅增加而空污總量不增加，目前大潭電廠的9部機組已可同時上線發電。中油表示，未來國內北（觀塘）、中（台中）、南（永安）各有一座天然氣接收站，可大幅提高供氣韌性。