核三廠2號機明如期停機 核安會：監督台電落實除役計畫

核三廠2號機運轉執照明天屆期，台灣正式邁向非核家園。台電公司預定當日下午開始將機組降載、解聯至停止運轉，並於隔(18)日起進入除役期間，核安會將進行現場視察，確認機組由運轉狀態至停機除役的轉換作業符合安全要求。核安會說，近日收到台電來函說明核三廠將依計畫除役，已要求台電盡速取得、檢送資料，辦理除役許可核發作業。

核安會指出，核三廠1號機去年7月28日進入除役期間，2號機也將於18日進入除役期間。核安會已於2023年4月24日審查通過核三廠除役計畫，待台電公司提出環境部認可的環境影響評估相關資料，經核安會確認符合核管法第23條規定後，就會依法核發核三廠除役許可。

核安會說，目前台電公司正辦理核三廠除役計畫環評相關作業，並於近日來函說明核三廠仍將依除役計畫規畫，自18日起25年內完成除役作業。核安會已要求台電公司儘速依規定取得及檢送相關資料，俾辦理核三廠除役許可核發作業。

核安會進一步說，在未取得核三廠除役許可前，台電公司仍應依核三廠除役計畫推動除役相關準備工作，如廠址歷史評估報告更新、輻射特性調查、用過核子燃料乾貯設施興建規畫等，以順遂未來取得除役許可後之除役拆除作業。

至於核三廠2號機停機後，將依1號機作法將反應爐內核子燃料移至用過燃料池暫存，核安會已參照國際間除役核電廠的管制作法及核一、二廠除役期間的管制要求，進行核安、輻安、保安、核子保防、放射性廢棄物管理等管制，規劃查證核子燃料從爐心移至用過燃料池的移出作業，並要求核三廠就用過核子燃料安全相關系統設備(含用過燃料池)落實維護測試作業。

核安會強調，將持續監督台電公司，確保核三廠除役期間各項作業安全。