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核三廠2號機明晚12時停機 台灣進入無核化時代

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
核三廠2號機明日晚上12時前完成停機工作，台灣將進入無核化時代。記者劉學聖／攝影
核三廠2號機明日晚上12時前完成停機工作，台灣將進入無核化時代。記者劉學聖／攝影

核三廠將於明日除役，台灣將進入「無核化」時代。廠方表示，核三廠2號機運轉執照將於明日屆期，依法規要求必須於運轉執照屆期日當天晚上12時前完成停機工作，之後會在5月30日前，將反應爐內核燃料全部移出至用過燃料池內。

核三廠預計於明天下午1時起操作2號機降載停機，預估晚上10時完成發電機解聯，晚上12時前完成反應爐停機工作。2號機停機後，將隨即進行反應爐內核燃料退出相關工作，預計在5月30日前將反應爐內核燃料全部移出至用過燃料池內。

廠方表示，機組於停機期間可能會有乾淨的白色水蒸汽排放至廠房外，此乃正常操作下的正常現象，請民眾不用驚慌。

核三廠有兩部核能機組，每部機的運轉持照期間均為40年，40年持照屆期之後就必須停止運轉。核三廠1號機持照屆期日為去年7月27日，2號機持照屆期日為今年5月17日。

核三廠 核能

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