黃仁勳結束訪台行程！待滿8天、今早將搭專機離台

AI浪潮持續席捲全球，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳從5月16日旋風訪台，也點燃了台灣在AI產業鏈中的關鍵角色。而23日為「AI教父」此次訪台的第8天，他預計一早就將搭專機離台，而文華東方酒店也自清晨開始為他處理房務，並在車道處為他安排專車，準備送他前去機場，而隨著一件一件的衣服被工作人員送上車，也讓在門外等候的大批媒體，拼命捕捉珍貴的畫面。

黃仁勳此次搭專機訪台安排的行程滿檔，他除了已在抵台首日（16日）與台積電董事長魏哲家碰面、進行餐敘外，也於17日在自己的愛店、懷舊台菜「磚窯古早味懷舊餐廳」宴請多家台廠供應鏈夥伴，並在19日登上北流舞台，親自為台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）發表主題演講，而會後他也馬不停蹄的繼續趕路前往文華東方，親自為「老友」美超微總裁梁見後站台，而22日作為黃仁勳離台前的最後一晚，雖然晚上下起大雨，但他仍前往愛店「三六食府」享用晚餐，離開前他也不忘親自發送炒飯、炒麵給現場守候的媒體與粉絲，並直呼「有夠賀呷」。

事實上，「AI教父」黃仁勳多年來持續以行動來力挺台廠，而他此次搭機回台時，也被媒體問到對台灣的看法，他則大方回應，「即使全球面臨貿易協商、關稅與地緣政治挑戰，當這些重組與調整結束後，台灣仍將會是全球科技生態的中心，我對此非常肯定。這裡有太多聰明、有創新精神的公司，我完全相信台灣會持續蓬勃發展。」此外，他於19日登台發表主題演講時，也揭曉了輝達台灣新總部的選址訊息，引發市場目光的關注。