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黃仁勳明天離台 想去夜市怕人潮太多恐放棄

中央社／ 台北22日電
輝達執行長黃仁勳擔心人潮太多不敢去夜市，預計明天早上離開台灣。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
輝達執行長黃仁勳擔心人潮太多不敢去夜市，預計明天早上離開台灣。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影

輝達NVIDIA）執行長黃仁勳來台行程進入第7天，今天早上前往輝達內湖辦公室，中午到台北內湖「牛耳精緻麵館」享用半筋半肉牛肉麵，特地購買花生糖分送現場粉絲和媒體，他提到工作很忙，今天有一點累，擔心人潮太多不敢去夜市，預計明天早上離開台灣。

黃仁勳是第三度到牛耳用餐，今天中午並未包場，僅提前聯絡麵店預留座位，先前曾帶父母一起用餐，最愛餐點是半筋半肉牛肉麵。

媒體詢問今晚是否會去夜市逛逛，黃仁勳坦言，「我不知道」，雖然很想去，但如果他去的話人潮會很多，言下之意可能放棄夜市行程。

黃仁勳 輝達 NVIDIA

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