黃仁勳席開30桌宴請員工 老闆娘曝料理：事前不知情

輝達執行長黃仁勳昨晚到台北市士林台南海鮮會館，包下30桌宴請300多名員工用餐。廖姓老闆娘笑說，因為當時公關公司訂位，沒想到竟然是AI教父蒞臨，她也分享黃仁勳熱愛的美食，也展現親民一面。

台南海鮮會館廖姓老闆娘說，訂位是由公關公司接洽，所以看到AI教父黃仁勳來時也嚇了一跳，這次黃仁勳主要是宴請輝達公司的同仁，包下30桌、約300多名員工用餐。

廖姓老闆娘說，昨晚的料理準備了黃仁勳喜愛的白斬雞、鯧魚米粉與古早味滷肉等著名台菜料理，由於用餐是在包廂，因此也沒有太多互動。不過，她分享，黃仁勳非常的親民，員工和顧客的合影也來者不拒。

她也說，餐廳會雀屏中選，其實是去年輝達公司就有來用餐過，但當時本來有先預告黃仁勳也會來，可能是行程曝光，最後不見黃，這次則是由公關公司訂位，才一睹真面目。

根據台南海鮮會館餐廳官網，可見腹地廣闊，也有希臘式的景觀。廖姓老闆娘介紹，台南海鮮會館在士林創業32年，除了聚餐之外，也有做婚宴會館。