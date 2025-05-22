房產大數據／輝達選北士科！熱門關鍵字盤點房價熱點、外溢效應

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

全球AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳5月19日正式宣布將在台北市北投士林科技園區（以下簡稱北士科）設立據點，此消息一出，不僅在科技產業掀起波瀾，更引發各界對北台灣房市發展的高度關注。專家分析指出，輝達進駐被視為北士科發展的重要里程碑，預期將成為區域房市啟動新一波成長動能的轉捩點。

《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查發現近三日（2025/5/18～5/20）「輝達總部落腳北士科」的討論聲量累計高達11,025筆，「房價、地點、房市、投資、選址、交通」等也成為網友關注的房市議題，紛紛表示「房價會飆嗎」、「北投會噴」、「還好已經士林買好離手」、「去年九月就買了，想不到輝達自己過來」、「主要是交通考量」，顯示民眾對於輝達進駐後可能帶來的房價波動等議題的高度關注。

北士科稀有重劃區、交通紅利 成置產新熱點

翻攝官網／北投士林科技園區

中信房屋總經理張世宗和住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析指出，輝達選擇落腳北士科並不令人意外，該區域具備多項獨特優勢：

▶ 稀有素地重劃區：北士科是台北市罕見的大面積新興重劃區，張世宗稱其為「台北市最後一塊素地」，具備高度開發潛力與長線增值空間。

▶ 優越地理位置及戰略地位：除了緊鄰北投、士林等成熟生活圈，具備完善生活機能外，徐佳馨也指出，北士科在北市府「4+1產業園區」戰略中扮演關鍵角色，肩負銜接南港生技聚落、大內科、社子島計畫與圓山新創聚落的重要角色。

▶ 完善的醫學與學術資源：區域內擁有榮總、振興、新光、和信等完善醫療資源，以及陽明交通大學、衛福部國家中醫藥研究所等學術機構；徐佳馨表示，這將為科技產業發展奠定良好基礎。

▶ 成熟產業聚落與公共建設：張世宗分析，周邊已形成華碩、和碩、英業達等科技企業的產業聚落效應，加上捷運環狀線北環段、士林站及劍潭站TOD案等重大交通建設，以及台北表演藝術中心、科學藝術園區等文化地標，都為北士科的發展注入強勁動能。

輝達效應引爆房市 住宅、商辦與都更熱區曝光

針對輝達進駐對房市的影響，張世宗預期將有以下三大效應：

1、推升區域住宅需求與交易量能：輝達的進駐將吸引大量高薪科技人才湧入，直接增加區域的住宅需求，並帶動房市交易量的提升。

2、強化產業聚落效應，帶動商辦市場熱度：隨著輝達等企業總部及相關供應鏈的進駐，北士科的產業聚落效應將更加顯著，進而推升區域商辦市場的需求與熱度。

3、加速周邊區域都更整合與外溢效應：北士科房價已站上百萬大關，有望加速周邊如石牌、北投、士林等地老舊社區的都更整合。此外，交通便利但房價相對親民的社子島、三重、蘆洲及淡水等地，也有機會成為科技新貴購屋或租屋的外溢熱區。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐也認為，輝達總部若能順利進駐北士科，將吸引高科技高薪研發人才，為周邊住宅市場帶來可觀的就業買盤，社子島的都更整合開發有望加速，大北投生活圈的房市價量表現也將受到關注。

徐佳馨則分析，北士科作為北市最後一塊完整重劃區，交通仰仗文林北路與承德路，近芝山、明德雙捷運站。目前軟橋段房價剛破百萬，過去因機能與房價讓換屋族觀望，輝達進駐將成強心針。她認為，北士科買家與竹科不同，多為長期關注的換屋族，而輝達員工可能因台北交通便利，傾向居住在捷運沿線或公司接駁車可達處，周邊區域如三重、圓山、社子是否受惠仍待觀察。

專家提醒置產族冷靜 北士科房市仍面臨五大短期挑戰

儘管看好輝達進駐的長線效益，專家也提醒置產族需留意以下短期挑戰：

▶ 時間成本：從投資設廠到正式營運仍需時間，短期內效益可能不明顯。

▶ 開發初期：北士科尚處開發初期，機能仍在發展中。

▶ 機能依賴：雖緊鄰成熟生活圈，仍需時間完善區內生活機能。

▶ 施工影響：短期內可能面臨工地施工帶來的影響。

▶ 房價波動：相較於成熟園區，北士科房價仍在發展階段，置產前需謹慎評估。

輝達選址北士科象徵著北市產業升級與區域開發的新篇章，雖長線利多可期，但置產族仍需回歸產品基本面，評估資金配置與實際生活需求，才能穩健掌握轉型中的房市機會。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年05月18日至2025年05月20日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『輝達總部落腳北士科』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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