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輝達落腳北士科 蔣萬安：市府全力協助

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

輝達台灣總部落腳北投士林科技園區，台北市長蔣萬安昨（21）日表示，AI產業發展日新月異，市府團隊將全力協助輝達，「沒有最快、只有更快。」

蔣萬安昨日在臉書上發文，還原說服輝達選擇台北的過程。

蔣萬安表示，他和輝達執行長黃仁勳初次見面是在去年6月，當時黃仁勳到大巨蛋擔任開球嘉賓，開賽前他們一起和少棒隊小朋友練投，用運動交朋友。

上周適逢世壯運，黃仁勳擔任世壯運開幕式的聖火手，這是蔣萬安第二次與他見面。蔣萬安表示，為爭取輝達，一年來北市府以行動展現台北的誠意，主動提供不同方案、持續釐清疑慮。雖只是第二次碰面，卻像久違的老朋友，已有相識而笑的默契。

蔣萬安說，黃仁勳認為「台灣是AI時代的中心」，市府團隊致力打造台北成為「創業家友善城市」與「AI驅動的智慧城市」。他表示，AI產業發展日新月異，市府團隊將全力協助，沒有最快、只有更快。

黃仁勳 輝達 NVIDIA

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