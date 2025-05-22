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新預算法案加重赤字壓力 美債殖利率飆升、道瓊重挫816點

輝達落腳北士科 新壽推演各種解決方案

經濟日報／ 記者陳佩嘉／台北報導

台北市政府昨（21）日召開記者會，說明輝達落腳北士科的規劃。對於北市府昨日所提各種解方，新壽已進入各種方案研議，不便對外表達立場。

對於北市府表達新壽尚未與市府聯繫，據消息人士透露，目前雙方都傾向解約，但關鍵是甲方（北市府）先提、還是乙方（新壽）先提，新壽希望由北市府提出終止合約，並歸還新壽高達38億元的權利金，再由北市府與輝達洽談新約。

若無法順利解約，涉及新壽須賠償，消息人士表示，由新壽依照輝達的要求來興建，再租給輝達，或是轉移地上權，也是解方之一。

由於T17及T18土地，中間相連處的道路，必須由北市府進行變更，預計耗時約八個月，且屆時因為都市計畫變更可能導致權利金提高，知情人士認為，這部分在現行的地上權合約中，無法解決，最佳的方案，還是兩方和平解約。

黃仁勳 輝達 NVIDIA

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