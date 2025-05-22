幽默回答在台設總部的動機…黃仁勳：需要更多椅子

輝達執行長黃仁勳日前在台北國際電腦展主題演講上，公布新的台灣總部將落腳北士科。昨（21）日媒體問及這個決策背後原因時，他幽默妙回是因為「需要更多椅子」，還說迫不及待地想看到這個新聞標題。

黃仁勳表示，台灣不斷投入建設中，現在正處於AI革命的開端，他希望台灣能成為一個充滿活力的AI生態系統。而輝達在台灣也擁有很多員工，並發展很多事務，規模成長非常迅速，因此需要更多的辦公空間，「需要更多椅子」，這並不是什麼國際新聞。

對於將在台灣開設新的辦公室，外界一度誤以為是輝達的海外總部或亞太總部，不過，在台北國際電腦展主題演講上，黃仁勳親自說明定位是台灣辦公室。他昨日強調，輝達已經在台灣深耕近30年，此舉出發點只是想要一棟更大的建築。

外媒追問這樣是否隱含地緣政治相關的深意，黃仁勳幽默地說，這是因為現有辦公室無法容納更多椅子，「如果有一個員工想坐下，就要有一個員工起身」。他就決定來興建一座新建築，有更大空間來擺更多椅子。