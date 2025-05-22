輝達晶片營收 五年後倍增

券商TD Cowen對輝達能持續在猛烈成長的AI晶片市場稱霸日益樂觀，預測到2030年，輝達來自AI晶片的營收將成長超過一倍、達2,620億美元。

TD Cowen科技團隊在20日一篇報告中表示，對於輝達競爭布局的深度與廣度更具信心。該團隊預測，像是繪圖處理器這類AI處理器整體市場規模到2030年將達到3,340億美元，遠高於2024年的1,170億美元。

分析師估計，輝達在GPU市場將維持90%的市占率，其中，來自AI晶片的營收將從2024年的1,000億美元，到2030年成長超過一倍、達2,620億美元。

一些抱持懷疑態度的人士認為，輝達終將面臨更激烈的競爭，原因是大型科技公司能夠在博通和邁威爾的協助下，開發更好的自研AI晶片。不過，TD Cowen指出，從現在起到2030年，客製化晶片在AI市場的占比只會從10%提高至15%。

TD Cowen認為，輝達將維持領先地位，理由是其他公司自研AI晶片效能仍將大幅落後於輝達的晶片，而且輝達在跨硬體、軟體與網路等各方面的技術最為成熟。

分析師認為，輝達全面整合硬體系統的做法與強大的軟體套組，讓它在生成式AI推論方面比同業更卓越。