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輝達總部用地 三角習題待解

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
輝達台灣總部用地鎖定新光人壽在北士科T17、T18用地。聯合報系資料照
輝達台灣總部用地鎖定新光人壽在北士科T17、T18用地。聯合報系資料照

輝達台灣總部用地鎖定新光人壽在北士科T17、T18用地，傳出為滿足輝達建物規劃，須取消兩地間道路與調整建蔽率。台北市副市長李四川昨（21）日表示，如果涉及變更取消道路等情況，就必須要變更合約，市府會研擬是否要對新壽重談權利金。

輝達執行長黃仁勳宣布台灣總部落腳北士科後，依照用地需求，外界都認為是新壽T17、T18地上權，但考量到符合輝達規劃與未來總部的人數，整合兩地成為完整街廓、提高建蔽率、以及涉及都市計畫變更等問題，都會面臨到新壽的地上權契約。

北市府談輝達落腳北士科
北市府談輝達落腳北士科

北市府昨日由李四川代表市府團隊對外說明。他表示，從輝達這幾天對外的發言來看，海外總部應該就是T17、18用地，但新光人壽目前還沒有跟市府聯繫，所以還沒有辦法確定。

假設確實是T17、T18用地，李四川表示，輝達與新壽簽訂合約後，由新壽蓋完並取得使照，輝達再去承租，就沒有必要變更與市府之間的合約，只是在興建過程會涉及都市計畫變更與建照變更設計的部分，須由新光人壽提出，市府再依規定審理。

外傳新壽必須要取消兩地之間的道路才符合輝達的需求，李四川強調，若要取消道路，就必須經過都市計畫變更，新壽必須要向市府提出申請，同時因為道路被取消之後，土地面積較原本合約簽訂得更大，市府會研擬是否要重談權利金。

依照雙方契約，新壽必須要在2027年取得全部的使照，若涉及變更審理是否會逾期？李四川表示，市府審理程序不會太久，但逾期的話，依照地上權合約，有些企業會有罰鍰、而有些企業是縮短經營權時間，但不會因此無法取得使照。

至於新壽是否可以進行地上權移轉？李四川指出，新壽標下這案子之後一直沒有興建，遭受一些批評，但未來新光人壽依約興建完成並取得使照，就能移轉地上權給輝達，這也符合北士科目的，且市議會不希望新光人壽當二房東。

黃仁勳日前在今年台北國際電腦展（COMPUTEX）首場主題演講上，壓軸釋出輝達台灣總部落腳北士科的訊息，外界猜測應是T17、T18用地，由於該土地目前為新光人壽持有的地上權，未來市府、新壽、輝達如何合作受到外界關注。

黃仁勳 輝達 NVIDIA

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