拆解機器人 黃仁勳點出兩大商機 大立光、亞光、原相等添利多

輝達執行長黃仁勳昨（21）日高喊：「機器人將是未來經濟的核心」之際，更點出機器人最關鍵在於不只是執行指令，而是能感知環境、理解物理世界，並做出反應。

法人指出，機器人零件結構複雜，除了要能「想」，感知外在環境變化要靠感測器，理解物理世界則要透過扮演「機器人眼睛」的鏡頭。黃仁勳點出上述兩項關鍵，將是機器人衍生出的大商機，台廠中，感測IC大廠原相已投入機器人領域多年，將搶搭相關商機；大立光（3008）、亞光等鏡頭廠也鎖定機器人大顯身手，同步受惠。

黃仁勳強調，AI正從虛擬運算邁向「實體化」時代，機器人不再只是會動的機械裝置，更是能理解世界的智慧代理。他認為，「AI是能思考的軟體，未來機器人不只是執行指令，而是能感知環境、理解物理世界，並做出反應。」

黃仁勳說，機器人能感知、理解世界、推理、規劃並採取行動，這與智能代理的功能相似，但機器人還需理解更多物理世界的知識，因此更具挑戰性。

他說，相較只能在螢幕內運作的語言模型，真正的機器人須處理現實世界的複雜性，包括物體識別、力學反饋、空間感測與自主決策，這些都需仰賴強大的感知能力與硬體支援。

「機器人要在真實世界工作，必須像人類一樣能夠『看見』與『感覺』，這是AI走向實體化的關鍵。」法人看好，鏡頭、感測器是黃仁勳點名的機器人最關鍵的成分。

大立光與亞光皆看好人形機器人將成為電動車後的下波成長動能。大立光董事長林恩平表示，最快今年下半年將量產人形機器人鏡頭模組，出貨歐美客戶，雖然數量不大，但已採5P設計，應用於眼部與手部辨識。他指出：「目前是用鏡頭取代觸覺，有些機器人每根手指都可能內建鏡頭，眼睛則通常配備三顆鏡頭，用於白天、夜間與防撞。」

亞光董事長賴以仁表示，公司已與歐美三家客戶合作少量試產，應用於手部感測與視覺辨識，預期兩至三年後有機會進入量產期。「一台人形機器人至少需七至八顆鏡頭，感知與觸覺都是必備元件。」

感測IC大廠原相則透過光學追蹤感測產品線，並搭配最新演算法，助力機器人判斷外在環境變動，能精確定位、計算出高效移動路徑，並回傳精確的移動數據。

原相機器人相關技術源自既有工業用光學追蹤感測器（OTS）、光學編碼器晶片，並已在官網大篇幅宣傳。