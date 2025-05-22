輝達面對ASIC競爭 勝券在握

輝達是當今AI晶片霸主，但有許多大型業者也會考慮找設計服務合作夥伴，自行開發特殊應用IC（ASIC）。關於該公司產品與ASIC晶片之間的市場比拚，輝達執行長黃仁勳昨（21）日堅定表示，輝達的增長速度會持續超過ASIC。

黃仁勳看好輝達AI晶片會比ASIC更具成長性的原因是，這世界上會出現很多ASIC專案，但其中大約九成會失敗，就像會一直有新創公司冒出頭，但大部分都會以敗局告終。就算其中有些可逃過前述命運，但長時間下來也可能難以為繼。

相較之下，黃仁勳認為，輝達要延續並不難，這也是他的職責所在。輝達的步伐很快，所以如果有人想要打造ASIC，可能得比該公司的ASIC還要好才行。

黃仁勳指出，市場競爭確實很激烈，但輝達的技術進展很快，對架構持續進行最佳化，而且也努力讓成本盡速降低，如今已被廣泛採用。ASIC業者必須與輝達競爭，且各種ASIC之間也要相互競爭。

他並透露，有很多人想發展半客製化的AI基礎設施，並向輝達要求也想使用其NVLink高速GPU互連技術，該公司當然樂見，也覺得可受益。同時，透過NVLink Fusion，他認為合作夥伴如聯發科（2454）、世芯-KY等可提供完整解決方案。