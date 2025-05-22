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新預算法案加重赤字壓力 美債殖利率飆升、道瓊重挫816點

黃仁勳批美晶片禁令 決策錯誤

經濟日報／ 編譯任中原劉忠勇、記者鐘惠玲／綜合報導

輝達執行長黃仁勳昨（21）日直言，之前美國對於中國的AI晶片出口管制政策是失敗與錯誤。管制輝達的產品輸中，會使得中國使用當地技術加速發展。如果希望美國保持領先地位，就要極大化去擴散AI。

黃仁勳並強調，中國市場很重要，這有幾個理由，首先是大陸囊括約五成的AI研究，希望他們也能採用輝達的技術，如DeepSeek現在於很多地方都運作得很好。第二是大陸市場規模龐大，不但是全球第二大PC市場，接下來當地AI市場規模可能達500億美元，如果輝達不能在其中參一腳就太令人遺憾，無法把利潤帶回美國，創造就業機會、延續產業發展。

輝達為中國市場準備的特規版H20晶片，已於先前遭禁止輸中。黃仁勳表示，其實應當要獲得放行，這導致該公司先前提列幾十億美元的損失。而且四年前輝達在中國市場的市占率高達95％，現在只剩下50％，已被當地廠商分食。

黃仁勳也指出，輝達因此只能賣降規版晶片，導致平均銷售單價也下滑，平白減少了很多營收，但局面卻沒有什麼改變。當沒有輝達的產品可用時，大陸就會使用本土技術，美國的出口管制反倒為他們帶來激勵與政府支持去加速發展。過去美國的AI擴散規則就是限制擴散，但美國總統川普已意識到這目標並不正確。

黃仁勳 輝達 NVIDIA

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