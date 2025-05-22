黃仁勳高喊 機器人是未來經濟核心 看好將成下個兆美元規模產業

機器人成為科技業新顯學，輝達執行長黃仁勳昨（21）日高喊：「機器人將是未來經濟的核心」，隨著AI與機器人深度融合，將重新定義全球經濟結構，台灣應把握機會，在AI與機器人產業中扮演關鍵角色，成為全球經濟的新動能。

法人看好，黃仁勳登高一呼看旺機器人，台廠中，所羅門（2359）為最老牌的輝達機器人合作夥伴，也是輝達最早浮出檯面的輝達機器人概念股，將優先受惠；廣達集團旗下廣明轉投資達明機器人也是輝達機器人生態系要角同步沾光，相關廠商也積極攜手輝達推新品搶市。

全球人形機器人市場規模估值

黃仁勳日前在北流開講，以及為供應鏈站台時，均未對機器人後市發表太多看法，一度讓市場大失所望。台北國際電腦展（COMPUTEX）昨天進入第二天，黃仁勳舉行全球媒體問答活動，並在活動前高喊：「機器人將是未來經濟的核心」，法人認為這意味輝達持續強烈看好機器人發展，為市場注入多頭強心針。

黃仁勳認為，AI正從感知與生成邁入「代理AI」（Agentic AI）與「實體AI」（Physical AI）的新階段，這些發展將透過人形機器人落地實現。看好人形機器人將因應未來全球勞動力短缺，成為下一個數兆美元規模的產業。

輝達近年加速布局人形機器人領域，不僅推出Isaac GR00T基礎模型，還透過Omniverse模擬平台協助機器人訓練與部署。黃仁勳形容：「未來的工廠將是一台巨型機器人」，AI工廠將如資料中心般消耗大量能源與算力，產出則是智慧與自動化能力。

黃仁勳登高一呼，輝達機器人相關協力廠也跟著動起來，積極搶市。最老字號的輝達機器人概念股所羅門攜手輝達，推出結合自家先進的AI視覺技術與NVIDIA Isaac Manipulator運動規劃平台，可應用於半導體、醫療、汽車等領域，也可搭配自主移動機器人（AMR）使用。該系統僅需少量瑕疵品影像即可完成模型訓練，大幅縮短AI部署時間與資料收集成本。

所羅門董事長陳政隆表示，在與輝達攜手下，該公司AI瑕疵檢測軟體已被各行各業採用，協助客戶用最少的瑕疵學習樣本，即可快速訓練出高辨識率的AI模型。

廣達集團旗下、全球第二大協作型機器人廠達明與輝達合作已久。達明執行長陳尚昊表示：「從2023年開始，輝達在機器人領域堆疊的新技術愈來愈多，從Isaac用到Omniverse，讓整個生態系日益完整，是我們最期待的方向。」