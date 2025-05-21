影／黃仁勳現身士林到「這家店」大啖海鮮 民眾興奮喊：Team Taiwan

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳21日傍晚現身台北士林街頭，並在多名黑衣隨扈的陪同下，走進名為「台南海鮮會館」的一家老字號海鮮餐廳來享用晚餐。隨著他的身影出現，現場也吸引大批粉絲的包圍，更有一部分支持民眾，為了親眼目睹「AI教父」的風采，也一同擠進店內、興奮的不斷高喊「Team Taiwan！」，引發市場的關注。對此，有專家分析，由於輝達台灣總部拍板將落腳北士科，黃仁勳此次到士林基河路的「台南海鮮會館」用餐，有可能是考察完北士科後，就近直接找附近餐廳用餐。

據悉，黃仁勳19日為台北國際電腦展（COMPUTEX）發表主題演講，並親自揭曉輝達台灣新總部「NVIDIA Constellation（星群）」將落腳「北士科園區」，並瞄準T17、T18兩塊土地（總面積高達3.89公頃）作為其設廠首選的消息。他表示，台灣為AI生態系中心，團隊未來將在台灣打造與美國總部外型相似的總部，「我們其實一直在物色地點，所有的市長都對我們很好，台灣總部最終拍板在北士科落腳，我想我們也達成了一筆不錯的交易」。他加碼透露，自己將台灣總部命名為「NVIDIA Constellation（星群）」，他笑稱，這塊建地「有點貴」，不過畢竟頂級的不動產就是頂級的。

隨著輝達執行長黃仁勳19日正式公布台灣新總部的選址結果之後，他20日也親自現身南港展覽館參加活動。隨著他親自來到台鏈代工合作夥伴廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）、英業達（2356）等指標大廠今年在台北國際電腦展設置的展位後，他也親口喊出「Team Taiwan！」的口號，並帶動全場粉絲一同跟著他高聲呼喊。

據悉，黃仁勳21日晚間選在台南海鮮會館用餐，也吸引不少遊客前來圍觀守候。事實上，台南海鮮會館於81年成立，位於士林大南路開設「台南海產」，專營台菜海鮮料理、喜慶宴會、公司行號聚餐，廣受好評，並深耕在地建立良好的口碑與好評。又於民國91年10月，以生鮮美食深獲好評的「台南海產」擴大事業版圖，命名為「台南海鮮會館」，並喬遷至士林繁榮地段基河路上(距離捷運劍潭站步行約7分鐘)。

他21日晚間現身的餐廳「台南海鮮會館」，不僅擁有開闊的景觀中庭，數百坪的宴會空間，豪華寬敞；製作口味獨到的特有菜色，食材新鮮價格高貴不貴，也為一般家庭聚餐或朋友聚會首選之地，貼心規劃明亮舒適的用餐區，並以親切、即時、高效率的服務態度，打造舒適、親切、放鬆的用餐環境，征服客戶的胃與「心」，成功點「食」成金，據悉，台南海鮮會館長年秉持著要提供顧客最新鮮美味與經濟實惠的台灣美食。