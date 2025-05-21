美管制政策錯誤！黃仁勳讚大陸軟體實力頂尖 親曝「重視理由」

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經濟日報／ 王郁倫／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳認為，美國要在AI技術上領先除不斷推進，還要擴散到全世界，而不是限制出口。王郁倫／攝影
輝達執行長黃仁勳認為，美國要在AI技術上領先除不斷推進，還要擴散到全世界，而不是限制出口。王郁倫／攝影

輝達NVIDIA）執行長黃仁勳21日指出，全球的AI研究專家中50%在中國大陸，且大陸電腦市場產值2026年上看500億美元，大陸在軟體領域非常的強，「他們不管怎樣都會做出了不起的AI，我們希望是用NVIDIA的技術來做的」，直言美國政策錯誤，NVIDIA在過去4年內流失45%中國大陸市占率，美國的出口管制反加速中國大陸本土勢力增長。

黃仁勳21日舉行國際記者會，上百位中外媒體集中火力對地緣政治議題發問，黃仁勳知無不言，他批評美國過去四年的AI擴散管制政策已經被證實是錯誤的，聰明人應該做聰明事，既然政策是以錯誤的事實前提去規劃，最後必然也是錯的，必須被改變，而那個基本假設就是：美國是唯一的AI提供者，但顯然並非事實。

他指出，拜登政府四年進行出口管制，輝達在大陸的市占率從95%下降到現在50%左右，其餘市場被本土對手取代，而且情況並未改變：大陸的AI研究人員仍在進行AI研究，他們會使用自己的技術或其他行動技術，出口管制反而給了中國大陸本土公司發展的動力和政府支持，加速其發展？

他解釋，擴散管制相關法令失效在於，AI帶來的特質是資料中心很大，不是像是手機要越塞越小，若一顆晶片算力不夠，就用兩顆，再不夠就用4顆，雖然耗電提升了，但中國大陸電價蠻划算，地也廣大，故H20晶片的限制並沒有帶來太大效果，大陸只會買更多晶片，封鎖式禁售基本上毫無效果。

黃仁勳指出，在中國大陸的競爭是非常激烈的，要面對的是一個完整且廣泛的科技生態系統。大陸擁有全球50%的AI研究人員，大陸在軟體領域的能力，真的非常強。「如果他們要選擇一個平台進行開發，我希望他們選的是一個來自美國的技術平台」。

他觀察中國大陸的軟體實力跟世界任何國家、任何地區相比都是頂尖的，如果輝達不在中國大陸扎根，對手會非常樂見。

他表示，美國如果想要領先，就必須全力加速擴散（diffusion）（加速科技的發展），而不是限制，美國不做，對手就來了。如印度正在崛起，美國政府應該允許美國的技術進入大陸市場，提供服務，參與競爭。

他也解釋輝達重視中國大陸市場，第二個關鍵原因是，中國大陸市場是全球第二大的電腦市場，沒有其他市場能與之相比，2026年市場規模上看500億美元，對NVIDIA來說是非常重要的機會，如果缺席不僅遺憾，且其實可以將收入帶回美國，帶來稅收跟相關就業機會，促進產業正向發展。

輝達從大型雲端CSP業者逐步朝企業市場跨步，推出許多成本面較可接受的AI超級電腦規格。王郁倫／攝影
輝達從大型雲端CSP業者逐步朝企業市場跨步，推出許多成本面較可接受的AI超級電腦規格。王郁倫／攝影

黃仁勳 輝達 NVIDIA

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