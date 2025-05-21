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輝達衝擊北士科交通 李四川曝一特點：停車需求量大

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
輝達海外總部落腳北士科是否衝擊交通，北市府下午由副市長李四川對外說明。記者楊正海／攝影
輝達海外總部落腳北士科是否衝擊交通，北市府下午由副市長李四川對外說明。記者楊正海／攝影

輝達NVIDIA）日前宣布將在台北市北投士林設立海外總部，引發各界高度關注，但也讓在地議員憂心交通問題，擔心若市府缺乏配套，未來恐將步入內湖塞車地獄。對此，台北市副市長李四川表示，高科技公司上班時間和一般上班族不一樣，但對停車有大量需求。

針對北士科交通，李四川下午對外說明指出，北士科當時做區段徵收時，所提出開發計畫中，包括交通評估，這幾天在地議員所提出輝達對交通的衝擊，擔心的是淡北道路正在興建，洲美快速道路又要南延，若同時施工，將影響承德路、中正路。

李四川說，北市府一定會好好規畫北士科交通，施工的程序，原則上不要都擠在一起，之後的交通，短期內做公車運輸，另外，民國121年捷運北環段士林站應該會完工可以接駁，還有社子島輕軌，也會接紅線。

李四川表示，依他的經驗，高科技公司的同仁上班時間和一般上班族時間不一樣，對停車會有大量要求，也許下班是在凌晨2、3點，跳開尖峰，市府會針對需求，對交通做一次整體規畫，讓衝擊不會這麼大。

黃仁勳 輝達 李四川 塞車 上班族 NVIDIA

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