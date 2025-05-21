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黃仁勳能取得北士科地上權？ 李四川曝涉及都市計畫變更

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
輝達海外總部落腳北士科，是否須都市計畫變更等問題，北市府下午由副市長李四川等人對外說明。記者楊正海／攝影
輝達海外總部落腳北士科，是否須都市計畫變更等問題，北市府下午由副市長李四川等人對外說明。記者楊正海／攝影

輝達海外總部落腳北士科，若是T17、18兩地，未來恐將面臨新光人壽的地上權契約，能否整合完整街廓、建蔽率增加以及是否須都市計畫變更等問題，北市府下午由副市長李四川等人對外說明。李四川指出，台北市政府一定會全力協助，至於能否取得地上權，須涉及都市計畫變更。

針對輝達總部選在北士科，外界認為恐有前市府遭質疑圖利新壽的司法問題，以及地上權契約的移轉。另外，若輝達確定要T17、18，因中間隔一條道路，要整合成完整街廓、取消道路，須都市計畫變更。

李四川下午證實輝達看過北士科T17、T18和T12的土地，北市府也提供該有資訊，包括T17、T18會遇上的疑慮，也詳細告訴輝達。他也說，從輝達宣布落腳「士林北投」後，新光人壽至今還沒有和市府聯繫。

李四川指出，黃仁勳指落腳士林北投，因北士科的土地很多塊，但看來輝達表達的意願，應該是T17、18，假設就合約來講，新光簽的合約沒有必要變更跟市府的合約，蓋完出租，不必契約變更，但如果有涉及都市計畫變更，新光就一定要提出來，涉及建照，由建管處處理，如果涉及都委會，就由都委會做變更，才能達到他們的需求。

至於中間的路取消？李四川指出，從蓋的範圍會變大，除了道路，建蔽率的需求也要加大，這須都委會通過，建蔽率才能依規定加大。

至於未來輝達未來若只是新光的「房客」？北市是否會積極協助輝達取得地上權？李四川說，輝達落腳台北市，北市府一定會全力協助，這不但對國內經濟，包括北市的經濟發展有相當大的幫忙，至於輝達取得地上權？如果假設純粹只是蓋完，出租給輝達，這原則上是商業行為，也在的合約範圍。

另外，李四川也強調，如果有涉及都市計畫變更，市政府擔心一直沒有開發，市議會也有質疑，也許會重談權利金外，也希望如果拿到使照，是否依契約做移轉，這要看新光，但現在雙方都說是商業機密，不對外公開，這要看送進來後再來看。他也坦言，市府未來會在發使照上協助，如果要變更，包括道路取消、建蔽率要增加，市府才會有「角色」。

黃仁勳 輝達 NVIDIA

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