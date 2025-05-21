大讚台積電CoWoS技術很先進 黃仁勳：輝達沒有其他選擇

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天在台北接受媒體採訪，被問到輝達晶片採用的先進封裝技術，是否可能選擇台積電CoWoS以外的方案；黃仁勳回應，CoWoS是很先進的技術，目前除了CoWoS之外，「我們真的沒有其他選擇」。

黃仁勳今天舉辦台北國際電腦展（COMPUTEX）全球媒體問答，談到美國晶片出口管制、地緣政治、台灣總部等議題。

媒體詢問，除了台積電CoWoS之外，三星、英特爾也很積極發展先進封裝技術，輝達是否會考慮採用；黃仁勳表示，CoWoS是很先進的技術，目前輝達真的沒有CoWoS以外的選擇。

他強調，先進封裝對於人工智慧（AI）的重要性非常高，因為「摩爾定律」（意指晶片上可容納的電晶體密度，約每18至24個月便會增加一倍）已經發展到極限。

黃仁勳今年1月來台時受訪表示，輝達對台積電CoWoS先進封裝的訂單持續增加，輝達將從CoWoS-S製程逐步轉移到更高階複雜的CoWoS-L製程，輝達Blackwell平台將採用CoWoS-L先進封裝製程。