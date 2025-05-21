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COMPUTEX／輝達黃仁勳參訪微星攤位 現場簽名限量顯卡成焦點
輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳5月20日參訪COMPUTEX 2025期間的微星（2377）主攤位，由微星總經理黃金請親自接待，並由事業群高層郭緒光、彭仁坊、廖椿鏗、許言聞與吳大欣等人陪同。
黃仁勳現場參觀微星最新展示的AI伺服器、消費型顯示卡與聯名產品，並在現場親自簽名三項展品，包括MSI高效能筆記型電腦、一張MSI與迪士尼《玩具總動員》推出的限量聯名顯示卡，以及搭載NVIDIA Grace Blackwell架構、採用DGX™ Spark平台打造的桌上型AI超級電腦MS-C931。
微星此次展出產品橫跨AI運算、內容創作與娛樂應用，與NVIDIA平台緊密整合，展現雙方在技術合作上的延續與新發展。多位媒體與參展者於現場圍觀簽名環節，聯名顯卡也因黃仁勳親筆簽名成為話題之一。
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