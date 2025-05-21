COMPUTEX／輝達黃仁勳參訪微星攤位 現場簽名限量顯卡成焦點

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳5月20日參訪COMPUTEX 2025期間的微星（2377）主攤位，由微星總經理黃金請親自接待，並由事業群高層郭緒光、彭仁坊、廖椿鏗、許言聞與吳大欣等人陪同。

黃仁勳現場參觀微星最新展示的AI伺服器、消費型顯示卡與聯名產品，並在現場親自簽名三項展品，包括MSI高效能筆記型電腦、一張MSI與迪士尼《玩具總動員》推出的限量聯名顯示卡，以及搭載NVIDIA Grace Blackwell架構、採用DGX™ Spark平台打造的桌上型AI超級電腦MS-C931。