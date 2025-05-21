輝達技術進展快！黃仁勳喊：增長速度持續超過ASIC

AI晶片霸主輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於21日舉行全球媒體問答，關於輝達晶片與特殊應用IC（ASIC）之間的比拚，他堅定地表示，輝達的增長速度會持續超過ASIC。

對於上述看法，黃仁勳的理由是，這世界上有會出現很多ASIC專案，但其中大約九成會失敗，就像會一直有新創公司冒出頭，但大部分都會以敗局告終。就算其中有些逃過此命運，但長時間下來，也可能難以為繼。

相較之下，黃仁勳認為，輝達要延續並不難，這也是他的職責所在。由於輝達的步伐很快，所以如果有人想要打造ASIC，可能得比該公司的ASIC還要好才行。

黃仁勳說，市場競爭確實很激烈，但輝達的技術進展很快，對架構持續進行最佳化，而且也努力讓成本盡速降低，如今已被廣泛採用。ASIC必須得與輝達競爭，且各種ASIC之間也要相互競爭。