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黃仁勳：政府應支持供應各類能源 選擇當前最可行方案

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
輝達執行長黃仁勳。記者鐘惠玲／攝影
輝達執行長黃仁勳。記者鐘惠玲／攝影

輝達NVIDIA）執行長黃仁勳於21日舉行全球媒體問答，他表示，政府應支持提供各類能源，根據當前最可行的方案來選擇。

黃仁勳說，產業的再平衡正好發生在一個極佳的時機點，因為全球正在建設AI基礎設施，需要大量新的工廠，而我們必須為這些新工廠提供能源。大家必須意識到，若要促進產業發展，並實現經濟繁榮和安全，工業化和人工智慧工廠都需要能源供應。

黃仁勳指出，這時政府的支持就發揮關鍵作用，提供各種能源，無論是氫能、核能、太陽能還是風能，根據當前最可行的方案來選擇。全球各地政府應當要支持企業，使我們能夠持續推動工業化，並完成產業重組，投入發展AI基礎設施。

黃仁勳 輝達 NVIDIA

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