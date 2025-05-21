黃仁勳：目前正處在 AI 工廠新產業的開端

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於21日舉行全球媒體問答，他在活動中表示，目前正處在一個AI工廠新產業的開端，未來全球將會有數千億美元，甚至達十兆美元規模的AI工廠與AI基礎建設。

媒體問及在貿易緊張與去全球化的氛圍中，輝達的全球供應鏈策略如何因應，以及台灣在其中角色，黃仁勳的回答是，首先，台灣整體仍在持續成長，因為目前正處在一個AI工廠新產業的開端，未來全世界都會有遍布各地的AI基礎設施。未來全球將會有數千億美元，甚至達十兆美元規模的AI工廠與AI基礎建設。他環顧台灣，到處可見起重機，各地都在進行建設，大家正競相投入建置AI基礎措施。

同時，黃仁勳也認為，世界需要更多的製造韌性和多樣化，其中一部分將分布在全球各地，在美國也會有部分製造，不可能所有製造業都在本土完成，也沒有這個必要。「我們應當盡力顧及國家安全，同時在全球保有韌性與餘裕」。