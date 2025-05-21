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因應輝達海外總部落腳北士科 北市府下午記者會將說明

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳公布輝達海外總部落腳北士科。記者余承翰／攝影
輝達執行長黃仁勳公布輝達海外總部落腳北士科。記者余承翰／攝影

輝達海外總部確定落腳北士科，外界研判對未來北市府可能預到新壽的司法問題、地上權契約移轉，以及是否整合成完整街廓，須都市計畫變更等問題，北市府下午將對外說明。

外界認為，輝達海外總部確定落腳北士科，但恐有三大棘手問題，包含前市府遭質疑圖利新壽的司法問題、地上權契約移轉；第三是若輝達確定要T17、18，因中間隔一條道路，到時候要整合成完整街廓，必須都市計畫變更。

北市副市長李四川今年初早已組專案小組，全力協助輝達找總部，只要輝達想看的地，市府立即提供資訊與協助。下午的說明記者會，預計由副市長李四川、副秘書長俞振華和研考會主委殷瑋主持，對媒體說明。

黃仁勳 輝達 NVIDIA

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