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輝達總部落腳北士科誰受益？專家：國防部長解套了

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。取自google 地圖
房市示意圖。取自google 地圖

輝達宣布台灣總部落腳北士科，區域房市買氣大增。全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，除了北士科目前在售建案，先前房市高點，提早布局北士科周邊房產、慘遭高檔套住的民眾，也是受益者，包括現任國防部長顧立雄。

顧立雄在2013年6月和太太王美花以1.38億元，買下位於文林北路、和北士科重劃區一路之隔的「藍田陞玉」預售案高樓層，換算每坪約100萬元，為該社區當時最高價，也是北士科周邊當時首見一坪百萬行情。

顧立雄購屋後，由於政策調控不斷，房市急轉直下，2017年交屋之後，該社區轉手頻傳賠售。

實價顯示， 該社區最初5筆轉售資料屋主都是賠錢，總價四千多萬的房子，最少賠130萬，最多賠700萬元，第6筆有人小賺100萬，但是第7筆又賠售852萬元，第8筆也賠152萬元。

總計實價資料「藍田陞玉」共有9筆轉售資料，僅有兩筆獲利，7筆賠售。

陳傑鳴表示，該案在推出時即訴求北士科題材，價格也因此快速衝高，但因碰到景氣反轉，加上早期北士科發展較慢、且個案為中大坪數規畫，因此過往賠售資訊不斷。

他表示，這幾年因為全台房價大漲，該社區已慢慢回到以往高檔時水準，近來碰到央行第七波信用管制，房市勢頭再度往下，不過，輝達總部設點北士科，不僅為區域房市帶來強力支撐，甚至房價變成「上不封頂」潛力無窮的狀況。

陳傑鳴表示，根據實價資料顯示，北士科區域大樓房價已連四年平均單價都破百萬，近五年來區域房價從6字頭，直接跳到跳到三位數，為北市房價漲勢最猛的區塊。未來輝達總部進駐，可望磁吸大量高收入科技人員進駐，預料可為區域房市帶來新一波的榮景，先前買在高價的「藍田陞玉」社區住戶也可望因此大解套。

黃仁勳 輝達 NVIDIA

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