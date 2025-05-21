看好台灣供應鏈持續成長 黃仁勳指美晶片管制政策錯誤

輝達執行長黃仁勳今天在台北文華東方酒店舉辦全球媒體記者會，談到地緣政治是否會影響台灣供應鏈地位，他表示，相信台灣供應鏈會持續成長，AI正在快速發展，他看到台灣到處都在建設，雖然近期美國希望製造業回歸，但這樣的重新平衡是好的，大家也需要新的計畫來應對。

談到美國川普政府限制輝達H20晶片出口到中國，他重申這是一項錯誤政策，不僅讓輝達坐失高達500億美元商機，反而更激勵中國自主發展的動力。黃仁勳指出，中國市場非常重要，有幾個原因。第一、中國擁有全世界50%的AI研究人員；第二、中國市場相當龐大。如你所知是全球第二大電腦市場，估計明年整個AI市場規模可能達到500億美元，「你知道許多晶片公司的規模有多大了吧？遠遠小於500億美元」。 輝達執行長黃仁勳今天在台北文華東方酒店舉辦全球媒體記者會，談到地緣政治是否會影響台灣供應鏈地位，表示相信台灣供應鏈會持續成長。記者余承翰／攝影 輝達執行長黃仁勳今天在台北文華東方酒店舉辦全球媒體記者會，談到地緣政治是否會影響台灣供應鏈地位，表示相信台灣供應鏈會持續成長。記者余承翰／攝影 輝達執行長黃仁勳今天在台北文華東方酒店舉辦全球媒體記者會，談到地緣政治是否會影響台灣供應鏈地位，表示相信台灣供應鏈會持續成長。記者余承翰／攝影