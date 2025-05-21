為何增設台灣總部 黃仁勳妙答：「我們需要更多的椅子！」

輝達NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳今日接受全球媒體訪問，針對外媒提問NVIDIA在台灣設立台灣總部，是否代表認為地緣政治風險是穩定，黃仁勳展現他的一貫的幽默說：「我們其實只是需要更多椅子！」。他回答後也隨即說道他已迫不及待看到媒體會以「NVIDIA CEO說他需要更多椅子」這樣下標。

不過黃仁勳後來還是慎重說到，其實會設立新辦公室（外界稱台灣總部），真正原因是NVIDIA在台灣30年了，且台灣持續擴張，現有的辦公室真的不夠大。對於是否地緣政治穩定，他強調他也希望世界能夠都保持穩定。

黃仁勳說，台灣有350個夥伴，且繼續成長，他需要一個新的辦公室並不是要開什麼新的店，而是因為現在的辦公室，已經不能放下更多椅子，如果一個人坐下，一個就要站起來，當他看到，他就問說「他們不能同時坐下嗎」，員工就說「椅子不夠」，黃仁勳就笑說，這很簡單，那就買個新辦公室，就放的下足夠的椅子，如果夠大，還會有足夠放下更多的椅子，原因就是這麼簡單。

不過供應鏈透露，輝達選定北士科作為新的研發總部，將會把與AI伺服器和零組件的研發人員全數搬到新總部，估計要花費3年的時間才會建造完成。至於與AI晶片研發包括AI晶片動態模擬、前後晶圓測試和系統級測試等研發人員，仍會聚焦在竹北由合作夥伴闢建的AI專區，以利和台積電、日月光及京元電等合作夥伴對接。