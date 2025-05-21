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和黃仁勳合作有譜？ 中研院：與輝達洽談中

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
圖為輝達執行長黃仁勳日前在北流演講，宣布海外總部進駐北士科。圖／聯合報系資料照片
圖為輝達執行長黃仁勳日前在北流演講，宣布海外總部進駐北士科。圖／聯合報系資料照片

輝達創辦人兼執行長黃仁勳前天宣布要在台灣建第一部「巨型AI超級電腦」，可望與台灣產學界合作。中研院副院長周美吟透露，昨天一批輝達公司代表來中研院訪問，雙方已洽談一些可能的合作，但內容目前不方便透露。

立院教委會今天處理中研院預算解凍案。立委陳秀寶質詢時表示，輝達去年將AI超級電腦的25%分享給國內研發，國科會、中研院都有申請，中研院是否跟輝達有更進一步的合作計畫?

周美吟表示，前天黃仁勳在台北的演講，投影圖中把台灣地圖與許多單位畫出來，中研院就在那張地圖上。昨天輝達公司的代表，美國、新加坡與台灣分公司的人員來到中研院放問，和中研院洽談一些合作的可能。

黃仁勳 輝達 NVIDIA

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