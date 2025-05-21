黃仁勳指美國出口管制策略錯誤讓輝達坐失市場 激勵中國自主發展決心

美國川普政府限制輝達H20晶片出口到中國，輝達執行長黃仁勳今日在出席全球記者會，重申這是美國政府一項錯誤政策，不僅讓輝達坐失高達500億美元商機，反而更激勵中國自主發展的動力。

黃仁勳表示，由於美國出口管制，讓輝達不得不提列H20短少損失，高達數十億美元，這個虧損金額，甚至與許多半導體公司的總營收相當。如果你看大多數晶片公司，他們的季度營收只有幾十億美元，而輝達首季提列的虧損即達數十億美元。

他坦承美國的出口管制對輝達營收影響也很大。他強調，中國市場非常重要，有幾個原因。第一，中國擁有全世界50%的AI研究人員。「我們希望AI研究人員基於NVIDIA技術打造能力。DeepSeek就是建構在NVIDIA上，這是送給我們的禮物，也送給世界的禮物。」

「現在DeepSeek運行得非常出色，第1季表現優異，是個優秀的AI模型，是開源的禮物。中國市場重要是因為那裡的AI研究人員非常優秀，他們無論如何都會開發驚人的AI，我們希望他們能基於NVIDIA技術建設。」黃仁勳加重語氣說明中國市場其實是很需要輝達的技術。

黃仁勳接著說，第二點是中國市場相當龐大。如你所知，它是全球第二大電腦市場，獨一無二。他估計明年整個AI市場規模可能達到500億美元，500億美元，你知道許多晶片公司的規模有多大了吧？遠遠小於500億美元。

他說，對NVIDIA來說，500億美元的市場機會相當顯著，不能享受這樣的機會實在是非常可惜。這將為美國帶來稅收，創造就業，維持產業持續發展。

他再次提出四年前在拜登政府剛開始執政時，NVIDIA在中國的市場佔有率接近95%。今天，只剩下50%。其餘的市場份額被中國技術所占據。

他強調，輝達後來不得不出售規格較低的晶片，為此也降低平均銷售價格，這讓輝達的營收受到很大影響。但情況並沒有改變，人工智慧研究人員仍然在中國進行AI研究。他們擁有許多行動技術，如果沒有足夠的NVIDIA晶片，他們會使用自己的技術，或者使用次優的方案。

最後，他說，中國當地公司非常有才華且非常有決心。出口管制反而給了他們精神、動力以及政府支持，加速了他們的發展。因此，「我認為總體來說，出口管制是失敗的。事實顯示了這一點。