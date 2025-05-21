黃仁勳：台灣應成為 AI 與機器人發展中心

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳21日上午受訪時表示，GRACE BLACKWELL 系列產品完整亮相於各大合作夥伴展位，並強調台灣應在 AI 與機器人產業中扮演關鍵角色，發展成全球經濟的新動能。

黃仁勳指出，日前參觀了廣達（2382）、鴻海（2317）、和碩（4938）、華碩（2357）、與微星科技（2377）等廠商的展出，現場熱烈，技術創新令人興奮。他說，GRACE BLACKWELL 是一整套資訊中心解決方案，包含新的 RTX PRO 伺服器、Jetson 產品與機器人應用，未來將推動整體經濟發展，並指出「機器人將是未來經濟的核心」。

面對全球市場規模可能縮小的議題，黃仁勳強調，當規模下降時，經濟會自然重新調整，並對未來依然充滿信心。

針對人工智慧發展，黃仁勳表示，AI 是「會思考的軟體」，不僅能理解文件、與人合作、解決問題，也正從虛擬軟體擴展到真實世界的應用。對於機器人與智能代理的差異，他指出機器人需具備感知與物理世界的理解能力，因此挑戰更大，也更具潛力。

被問及為何在台灣建置 AI 超級電腦，黃仁勳表示，AI 不只是技術，而是一項產業。他認為台灣應拓展 AI 應用於健康、工業、製造、微生物與教育領域。他並對台灣的研究潛力與產業發展充滿信心，呼籲應把握機會建立完整 AI 生態系統。

他進一步指出，AI 超級電腦的建設由鴻海與台積電（2330）合作，並獲得中國與台灣政府支持，除硬體建設外，更應培養人才，協助企業運用智能技術，推動 AI 應用、技術教育與產業升級。

除了聚焦於產品發表、超級電腦計畫及台灣 AI 定位，黃仁勳多次重申台灣的戰略地位與潛力，呼籲以自信與行動擘劃 AI 未來。