快訊

獨／三峽肇事老翁為何繞路？ 當地居民解答「他要去這」

葉丙成涉性平洩密案遭轟作秀 范雲等7綠委要求教育部調查

日本農水大臣江藤拓「沒買過米」失言丟官 將由小泉進次郎繼任

聽新聞
0:00 / 0:00

黃仁勳：台灣應成為 AI 與機器人發展中心

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導

輝達NVIDIA）執行長黃仁勳21日上午受訪時表示，GRACE BLACKWELL 系列產品完整亮相於各大合作夥伴展位，並強調台灣應在 AI 與機器人產業中扮演關鍵角色，發展成全球經濟的新動能。

黃仁勳指出，日前參觀了廣達（2382）、鴻海（2317）、和碩（4938）、華碩（2357）、與微星科技（2377）等廠商的展出，現場熱烈，技術創新令人興奮。他說，GRACE BLACKWELL 是一整套資訊中心解決方案，包含新的 RTX PRO 伺服器、Jetson 產品與機器人應用，未來將推動整體經濟發展，並指出「機器人將是未來經濟的核心」。

面對全球市場規模可能縮小的議題，黃仁勳強調，當規模下降時，經濟會自然重新調整，並對未來依然充滿信心。

針對人工智慧發展，黃仁勳表示，AI 是「會思考的軟體」，不僅能理解文件、與人合作、解決問題，也正從虛擬軟體擴展到真實世界的應用。對於機器人與智能代理的差異，他指出機器人需具備感知與物理世界的理解能力，因此挑戰更大，也更具潛力。

被問及為何在台灣建置 AI 超級電腦，黃仁勳表示，AI 不只是技術，而是一項產業。他認為台灣應拓展 AI 應用於健康、工業、製造、微生物與教育領域。他並對台灣的研究潛力與產業發展充滿信心，呼籲應把握機會建立完整 AI 生態系統。

他進一步指出，AI 超級電腦的建設由鴻海與台積電（2330）合作，並獲得中國與台灣政府支持，除硬體建設外，更應培養人才，協助企業運用智能技術，推動 AI 應用、技術教育與產業升級。

除了聚焦於產品發表、超級電腦計畫及台灣 AI 定位，黃仁勳多次重申台灣的戰略地位與潛力，呼籲以自信與行動擘劃 AI 未來。

黃仁勳 輝達 NVIDIA

延伸閱讀

「科技三巨頭」齊聚 黃仁勳與張忠謀、林百里共進晚餐

黃仁勳：摩爾定律已經結束 未來只有天空能限制產業發展

巡禮台鏈 GB300成焦點

黃仁勳、劉揚偉…兩大咖吐槽 趣味橫生

相關新聞

黃仁勳指美國出口管制策略錯誤讓輝達坐失市場 激勵中國自主發展決心

美國川普政府限制輝達H20晶片出口到中國，輝達執行長黃仁勳今日在出席全球記者會，重申這是美國政府一項錯誤政策，不僅讓輝達...

如何說服黃仁勳選台北？蔣萬安今從「大巨蛋」說起這故事

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳19日宣布，台灣總部將設在台北市的北投士林。台北市長蔣萬安今在臉書指出，這幾天接到好多電...

黃仁勳：台灣應成為 AI 與機器人發展中心

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳21日上午受訪時表示，GRACE BLACKWELL 系列產品完整亮相於各大合作夥伴展位...

「科技三巨頭」齊聚 黃仁勳與張忠謀、林百里共進晚餐

輝達執行長黃仁勳昨天晚上與廣達董事長林百里、台積電創辦人張忠謀夫婦共進晚餐，黃仁勳的妻子Lori也出席用餐。用完餐後黃仁勳面...

輝達總部用地3問題 北市府有解方

輝達海外總部落腳台北市北士科園區，有三大問題待解，據悉，若輝達確定要T17、18兩塊地，因中間隔一條道路，若要整合成完整...

黃仁勳：摩爾定律已經結束 未來只有天空能限制產業發展

輝達執行長黃仁勳昨（20）日表示，摩爾定律已經結束，輝達利用3D晶片封裝、NVLINK技術、機械系統與液冷系統三種方式，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。