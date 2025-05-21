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如何說服黃仁勳選台北？蔣萬安今從「大巨蛋」說起這故事

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安在臉書表示，和黃仁勳執行長初次見面是在去年6月。圖／取自蔣萬安臉書
台北市長蔣萬安在臉書表示，和黃仁勳執行長初次見面是在去年6月。圖／取自蔣萬安臉書

輝達NVIDIA）執行長黃仁勳19日宣布，台灣總部將設在台北市的北投士林。台北市長蔣萬安今在臉書指出，這幾天接到好多電話，如何說服輝達選擇台北？這個故事，他想從台北大巨蛋說起。

蔣萬安說，和黃仁勳執行長初次見面是在去年6月，當時他來到大巨蛋，擔任味全龍主場的開球嘉賓。開賽前，他們和福林國小少棒隊的小朋友一起練投、用運動交朋友。

蔣萬安表示，上周，他們再次在大巨蛋相見，這次他黃則是世壯運開幕式的聖火手。

蔣萬安指出，為了爭取輝達，一年來以行動展現台北的誠意，主動提供不同方案、持續釐清疑慮。雖然只是第二次碰面，卻像久違的老朋友，已有相識而笑的默契。

蔣萬安表示，黃仁勳執行長認為「台灣是AI時代的中心」，他和市府團隊則致力打造台北成為「創業家友善城市」與「AI驅動的智慧城市」。

「在台北，我們攜手實現未來」蔣萬安說，AI產業發展日新月異，市府團隊全力協助，沒有最快、只有更快。

黃仁勳 輝達 NVIDIA

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