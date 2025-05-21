黃仁勳、劉揚偉…兩大咖吐槽 趣味橫生

輝達執行長黃仁勳昨（20）日上午擔任鴻海（2317）董事長劉揚偉在台北國際電腦展（COMPUTEX）開幕日專講的神秘嘉賓，兩人台上互動熱烈，不時互相「吐槽」，對話趣味橫生，卻也含有豐富AI趨勢，好交情不言可喻。

劉揚偉昨天接櫫鴻海的「Genesis（創世紀）」智慧平台，也回想起創世紀智慧平台的概念與黃仁勳有關。劉揚偉透露，2023年，當時在鴻海科技日，他與團隊跟黃仁勳在飯店討論，當時黃仁勳手繪了一張手稿（AI工廠構想圖），「這張手稿就是一切的起源。」

過程中，兩人妙語如珠。劉揚偉問黃仁勳，知不知道什麼是「T-E-E-M-A」，黃仁勳回應：「不知道。」劉揚偉說，這是電電公會的縮寫，「我接下電電公會理事長」， 黃仁勳大聲說「恭喜...但你是犯了什麼錯嗎？」台下聽眾一片笑聲。

劉揚偉也問黃仁勳「在你的眼中，的Team Taiwan是什麼樣子？」黃仁勳回道，輝達已經和台灣合作超過30年，合作夥伴達350家，台灣就是全球運算產業的中心，從晶片、系統、智慧工廠再到機器人，台灣就是起點。並大讚鴻海的工廠運作，黃仁勳強調，鴻海的工廠是最大製造基地之一，同時也是最先進的。黃仁勳16日抵台時，戴了全球限量七隻的RM表，據悉要價4,000萬元，劉揚偉提到手表調侃黃仁勳，黃仁勳笑著解釋：「那是假新聞，我從不戴表，或許還是假表」。