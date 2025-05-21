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黃仁勳：摩爾定律已經結束 未來只有天空能限制產業發展

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
輝達執行長黃仁勳。聯合報系資料照
輝達執行長黃仁勳。聯合報系資料照

輝達執行長黃仁勳昨（20）日表示，摩爾定律已經結束，輝達利用3D晶片封裝、NVLINK技術、機械系統與液冷系統三種方式，快速推進AI晶片與產業，並帶動AI晶片每年發展速度都非常快，「未來只有天空能限制AI產業的發展速度。」

台北國際電腦展（COMPUTEX）昨天開展，鴻海（2317）董事長劉揚偉發表主題演講，並邀請黃仁勳擔任神秘嘉賓。劉揚偉詢問，AI晶片與產業每年發展速度都非常快，黃仁勳是否看到AI晶片與產業發展會受到限制？

黃仁勳談話重點
黃仁勳談話重點

黃仁勳指出，摩爾定律已經結束，因為我們看到物理世界的限制，以及晶片成本上揚與能源效率等問題，加上處理器的速度並沒有跟著快速提升，因此，輝達利用三種方式，快速推進AI晶片與產業。

首先是多個晶片整合在一起，也就是3D晶片封裝。第二個方式是輝達獨創的NVLINK技術，透過這樣的網路連接技術，讓所有的晶片功能可以整合成一個巨大的晶片，當所有晶片可以整合成一個巨大晶片，效能就會非常強大。

第三，輝達利用機械系統與液冷系統，將整個系統放在一個伺服器機櫃裡面，當然，還有最重要的軟體，也就是在這些系統上，有輝達的軟體架構與演算法。

他說，透過以上方式，輝達重新建構了AI模型，當然，尤其是網路的部分，不用再前後傳遞資訊，在輝達的模型中，可以直接在網路裡面傳遞資訊。

他強調，目前輝達的速度每六個月成長兩倍，但未來可能三個月就成長兩倍，從晶片、系統、資料中心、作業系統都必須重新被創造，因此，「未來只有天空能限制AI產業的發展速度。」

摩爾定律是指積體電路上可容納的電晶體數目，每隔約兩年便會增加一倍，是由英特爾創始人之一摩爾（Gordon Earle Moore）提出。

黃仁勳認為，過去30年來，輝達已從GPU晶片業者，轉型成為AI基礎建設業者，此次轉型讓該公司從晶片產業最初的3億美元，擴大到現在價值數兆美元的AI基礎設施產業。

由於基礎建設規劃時間很長，並且需要取得土地、融資等，必須先對產品有所認知。輝達也會有詳盡的未來藍圖，讓全球業者能開始興建資料中心。

黃仁勳 輝達 NVIDIA

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