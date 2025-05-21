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輝達總部用地3問題 北市府有解方

聯合報／ 記者林麗玉邱書昱／台北報導
輝達前進北士科將向北市府爭取拿掉T17和T18之間的道路。本報資料照片
輝達前進北士科將向北市府爭取拿掉T17和T18之間的道路。本報資料照片

輝達海外總部落腳台北市北士科園區，有三大問題待解，據悉，若輝達確定要T17、18兩塊地，因中間隔一條道路，若要整合成完整街廓，新光人壽必須申請都市計畫變更，屆時市府打算以「兩塊地合併、道路廢掉面積會變大」，與新壽重談權利金。

市長蔣萬安昨市政會議中表示，相信北士科會因輝達的「定錨效應」快速催動產業群聚，並指示都發局、產業局等，在行政效率上也要及早規畫。

輝達執行長黃仁勳前天宣布時，秀出總部外觀，但並非高樓，北市都發局昨說，目前新壽有T17、T18的變更設計，還在審查中，不過內容仍是高樓形式，在T17蓋26層、T18蓋13層樓，非黃仁勳想要的總部外觀，如果要再改，就要變更設計。

市府人士透露，一旦輝達確定要T17、18，接下來恐有3個棘手問題，包括前朝招商時，遭質疑圖利新壽的司法問題；再來是如何地上權契約移轉；還有最難解的，就是若輝達確定要T17、18，因中間相隔道路，市府勢必得協助辦理都計變更。

藍營人士憂心，若協助辦都計變更，外界恐質疑「新壽得標價格低、標了又不動，現在還抓到一隻大魚？」

市府知情人士說，目前北市府也正研擬解套方案，第一，市府首要是希望新壽能願和市府先解約，讓市府重新發包，但目前新壽似乎不願意。另外，要讓T17、18變完整街廓，市府打算讓兩塊地合併、廢掉道路，讓面積變大，促成市府重啟與新壽談判權利金；而面積變大，權利金也不會低，將與T16一致，也排除讓新壽低標得利的爭議。

產業界人士說，新壽若蓋好總部後讓輝達租賃，市府只要站在輔導立場即可，畢竟新壽已經在前期和政府談妥地上權契約，省去了冗長的行政流程往返，「相信黃仁勳不會自找麻煩。」

黃仁勳 輝達 NVIDIA

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