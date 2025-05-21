躋身NVLink Fusion首批合作夥伴…輝達新架構 聯發科助攻

輝達最新推出NVLink Fusion，首度讓客製化晶片藉此可與輝達的GPU串接，引爆市場話題，聯發科（2454）搶先啟動相關合作，重裝出擊。

聯發科執行長蔡力行昨（20）日端出眾多新技術，強調互連IP的重要性，高喊「這（NVLink Fusion）是個令人興奮的新模式」，迎接NVLink Fusion帶來的大商機。輝達執行長黃仁勳也高喊：「非常樂見聯發科為全球超大規模客戶打造半客製化ASIC與AI加速器。」

聯發科與輝達合作概況

台北國際電腦展昨天開展，蔡力行出席並以「AI for everyone：從邊緣到雲端」為題，發表主題演講，除介紹自家多元產品與技術實力，也特別提到與輝達之間合作的NVLink Fusion半客製化AI基礎設施架構，以及小型個人AI超級電腦。

黃仁勳也現身站台，展現輝達與聯發科的好關係。雙方合作範圍從車用、物聯網，逐步擴展到超級電腦與雲端特殊應用IC（ASIC）等四大領域，展現兩者深度策略結盟。

輝達推出全新NVLink Fusion，讓客製化晶片藉此可與輝達的GPU串接，攜手合作夥伴一起幫助業界打造半客製化AI基礎設施架構，聯發科、世芯-KY是首批夥伴，可利用NVLink生態系打造客製化AI晶片，滿足模型訓練與代理AI的工作負載要求。

蔡力行指出，希望聯發科能提供結合輝達NVLink Fusion的ASIC晶片設計，「這是個令人興奮的新模式」，可提供客戶差異化方案，能夠是更低總擁有成本，以及使客戶更快提供市場所需產品。

蔡力行也端出眾多新技術，強調互連IP的重要性，如晶粒與晶粒的連接（Die to Die），可透過聯發科自家MLink IP，並同時支援業界標準UCle，讓客戶自由選擇標準或更快專有規格。

蔡力行強調，聯發科憑藉多年與全球領先半導體供應鏈合作的豐富經驗，加上多樣化策略性模式，致力滿足資料中心持續演進及高標準市場需求。

蔡力行還提到聯發科與輝達合作的另一項吸睛產品，即為雲端開發者設計的小型個人AI超級電腦DGX Spark，當中配置GB10超級晶片的CPU就由聯發科開發，採用安謀（Arm）架構，最高可支援算力達1000 TOPS。

黃仁勳則說，他打賭現場大多數人可能都不知道聯發科可擴展的AI基礎設施規模有多大，因為該公司投入AI先進研究、發展AI模型，推廣開發的技術到各種終端裝置，他也樂見雙方在車用及超級電腦等方面的合作。