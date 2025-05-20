「科技三巨頭」齊聚 黃仁勳與張忠謀、林百里共進晚餐

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳晚上與廣達董事長林百里、台積電創辦人張忠謀夫婦共進晚餐，用完餐後黃仁勳（中）面對現場熱情的粉絲索求簽名，身為「寵粉魔人」的他毫不猶豫停下腳步，逐一簽名回應支持。記者林伯東／攝影
輝達執行長黃仁勳晚上與廣達董事長林百里、台積電創辦人張忠謀夫婦共進晚餐，用完餐後黃仁勳（中）面對現場熱情的粉絲索求簽名，身為「寵粉魔人」的他毫不猶豫停下腳步，逐一簽名回應支持。記者林伯東／攝影

輝達執行長黃仁勳晚上與廣達董事長林百里台積電創辦人張忠謀夫婦共進晚餐，黃仁勳的妻子Lori也出席用餐。用完餐後黃仁勳面對現場熱情的粉絲索求簽名，他毫不猶豫停下腳步，逐一簽名回應支持，最後帶著滿臉笑容搭車離開。

輝達執行長黃仁勳晚上與廣達董事長林百里（中）、台積電創辦人張忠謀夫婦共進晚餐。記者林伯東／攝影
輝達執行長黃仁勳晚上與廣達董事長林百里（中）、台積電創辦人張忠謀夫婦共進晚餐。記者林伯東／攝影
輝達執行長黃仁勳晚上與廣達董事長林百里、台積電創辦人張忠謀（右）夫婦共進晚餐。記者林伯東／攝影
輝達執行長黃仁勳晚上與廣達董事長林百里、台積電創辦人張忠謀（右）夫婦共進晚餐。記者林伯東／攝影
輝達執行長黃仁勳晚上與廣達董事長林百里、台積電創辦人張忠謀夫婦共進晚餐，用完餐後黃仁勳（中）面對現場熱情的粉絲索求簽名，身為「寵粉魔人」的他毫不猶豫停下腳步，逐一簽名回應支持。記者林伯東／攝影
輝達執行長黃仁勳晚上與廣達董事長林百里、台積電創辦人張忠謀夫婦共進晚餐，用完餐後黃仁勳（中）面對現場熱情的粉絲索求簽名，身為「寵粉魔人」的他毫不猶豫停下腳步，逐一簽名回應支持。記者林伯東／攝影
輝達執行長黃仁勳晚上與廣達董事長林百里、台積電創辦人張忠謀夫婦共進晚餐，黃仁勳的妻子Lori （圖）也出席用餐。記者林伯東／攝影
輝達執行長黃仁勳晚上與廣達董事長林百里、台積電創辦人張忠謀夫婦共進晚餐，黃仁勳的妻子Lori （圖）也出席用餐。記者林伯東／攝影

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