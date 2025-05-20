「科技三巨頭」齊聚 黃仁勳與張忠謀、林百里共進晚餐

輝達執行長黃仁勳晚上與廣達董事長林百里、台積電創辦人張忠謀夫婦共進晚餐，黃仁勳的妻子Lori也出席用餐。用完餐後黃仁勳面對現場熱情的粉絲索求簽名，他毫不猶豫停下腳步，逐一簽名回應支持，最後帶著滿臉笑容搭車離開。 輝達執行長黃仁勳晚上與廣達董事長林百里（中）、台積電創辦人張忠謀夫婦共進晚餐。記者林伯東／攝影輝達執行長黃仁勳晚上與廣達董事長林百里、台積電創辦人張忠謀（右）夫婦共進晚餐。記者林伯東／攝影輝達執行長黃仁勳晚上與廣達董事長林百里、台積電創辦人張忠謀夫婦共進晚餐，用完餐後黃仁勳（中）面對現場熱情的粉絲索求簽名，身為「寵粉魔人」的他毫不猶豫停下腳步，逐一簽名回應支持。記者林伯東／攝影輝達執行長黃仁勳晚上與廣達董事長林百里、台積電創辦人張忠謀夫婦共進晚餐，黃仁勳的妻子Lori （圖）也出席用餐。記者林伯東／攝影 🏠udn房地產-推薦新聞 ▪北士科惜售！專家預估「30坪小宅賣翻」：以前愛搭不理、現在高攀不起 ▪多屋族沒申報出租能逃稅？專家搖頭「稅金恐暴增百萬」：房屋稅2.0專打囤房 ▪房仲帶看說有租客是假的？內行曝3不成文真相：小心屋況有大問題 ▪輝達設廠北士科...竹科將被取代？網搖頭「不可能」：台積電都還要擴廠 ▪不只帶動北士科買氣 李同榮：輝達讓這群人敢進場
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