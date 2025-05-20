「科技三巨頭」齊聚 黃仁勳與張忠謀、林百里共進晚餐

輝達執行長黃仁勳晚上與廣達董事長林百里、台積電創辦人張忠謀夫婦共進晚餐，黃仁勳的妻子Lori也出席用餐。用完餐後黃仁勳面對現場熱情的粉絲索求簽名，他毫不猶豫停下腳步，逐一簽名回應支持，最後帶著滿臉笑容搭車離開。

輝達執行長黃仁勳晚上與廣達董事長林百里（中）、台積電創辦人張忠謀夫婦共進晚餐。記者林伯東／攝影 輝達執行長黃仁勳晚上與廣達董事長林百里、台積電創辦人張忠謀（右）夫婦共進晚餐。記者林伯東／攝影 輝達執行長黃仁勳晚上與廣達董事長林百里、台積電創辦人張忠謀夫婦共進晚餐，用完餐後黃仁勳（中）面對現場熱情的粉絲索求簽名，身為「寵粉魔人」的他毫不猶豫停下腳步，逐一簽名回應支持。記者林伯東／攝影 輝達執行長黃仁勳晚上與廣達董事長林百里、台積電創辦人張忠謀夫婦共進晚餐，黃仁勳的妻子Lori （圖）也出席用餐。記者林伯東／攝影