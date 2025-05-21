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COMPUTEX趕場站台 黃仁勳：只有天空能限制AI發展

聯合報／ 記者鍾張涵／台北報導
鴻海董事長劉揚偉（右）昨在2025年台北國際電腦展發表主題演講，邀請輝達執行長黃仁勳（左）擔任神秘嘉賓。記者曾學仁／攝影
鴻海董事長劉揚偉（右）昨在2025年台北國際電腦展發表主題演講，邀請輝達執行長黃仁勳（左）擔任神秘嘉賓。記者曾學仁／攝影

台北國際電腦展（COMPUTEX）昨日登場，鴻海董事長劉揚偉聯發科執行長蔡力行接力演講，剖析台灣在此波ＡＩ潮流扮演的角色，也分別針對鴻海、聯發科的產品與技術發展釋出展望。輝達執行長黃仁勳則馬不停蹄為兩公司站台，下午還巡迴展區參觀廣達緯創、鴻海、技嘉等攤位高喊「Team台灣」。

黃仁勳說，台灣是全球最大的電子製造基地之一、也是全球運算的起點，沒有台灣夥伴的協力，輝達將難以抓住這波成長機會。此外，摩爾定律受制於物理學的極限已經終結，當電晶體和晶片成本上升、處理器效能也遇到瓶頸，如今更需嘗試不同技術如３Ｄ晶片封裝、強化NVLink互連能力擴大多元處理器效能，或提升軟體功能，才有望突破摩爾定律限制，並大幅提升ＡＩ效能。他形容，「未來只有天空能限制ＡＩ產業的發展速度」。

劉揚偉昨在演講中首度分享兩年前由黃仁勳親繪的手稿，強調「一切就從這裡開始」。手稿寫著AI Factory、NVIDIA AI等字樣展現全新建廠邏輯，從虛擬建模、模型訓練到實體建廠「三位一體」的新建置流程，先運用輝達Omniverse數位孿生技術建構虛擬工廠模型，透過ＡＩ進行模擬分析與效能優化，等方案成熟後再投入硬體資源。

「未來的工廠，實體建設是最後一步」，劉揚偉說，鴻海設計一套模型共享架構：由中央部門訓練通用模型，各地工廠再依據在地資料進行再訓練，並將結果回饋中央，形成一個能自我演化的企業級ＡＩ生態。鴻海也正打造ＡＩ轉型核心：Genesis（創世紀）智慧平台，要將ＡＩ導入製造、電動車、智慧城市三大領域。

聯發科執行長蔡力行（右）昨在台北國際電腦展發表主題演講，輝達執行長黃仁勳站台相挺，蔡力行則送上他最喜歡的通化夜市鄭阿姨水果攤的水果表達感謝。記者余承翰／攝影
聯發科執行長蔡力行（右）昨在台北國際電腦展發表主題演講，輝達執行長黃仁勳站台相挺，蔡力行則送上他最喜歡的通化夜市鄭阿姨水果攤的水果表達感謝。記者余承翰／攝影

聯發科執行長蔡力行則在演講中指出，將持續透過四大主軸與跨平台布局，從手機、Chromebook、智慧物聯網、車用、雲端開發者的ＡＩ超級電腦，到ＡＩ資料中心ＡＳＩＣ方案，加速實現從邊緣到雲端的ＡＩ創新。蔡力行除與輝達攜手，也持續與台積合作，今年九月完成首顆採用台積電二奈米製程的晶片流片（tape-out）。最新二奈米先進製程較三奈米效能提升百分之十五、功耗降低百分之廿五。

和碩董事長童子賢昨以「一個好漢三個幫，一個籬笆三個樁」比喻個體力量有限、群體協力才能成功，他說，籬笆要穩需要有三個樁腳；一個好漢要打贏，更需要其他的好漢來幫忙。現在全球正處於「重返製造」大潮，使製造商的角色走向幕前，台灣要成功，得靠整體產業共同努力。

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