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輝達北士科總部用電量恐如整座台北市 鄭明典籲提早因應

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳在北流舉行主題演講中宣布，台灣總部將設在台北的北士科。記者林俊良／攝影
輝達執行長黃仁勳在北流舉行主題演講中宣布，台灣總部將設在台北的北士科。記者林俊良／攝影

輝達NVIDIA）海外總部將落腳北投士林（北士科），台北榮總鄰近北士科，北榮院長陳威明今天表示，非常歡迎NVIDIA，醫療與ICT（資訊與通信科技）產業是台灣兩大護國神山，往後雙方可以有更多合作，但若造成醫院附近房價變貴、交通擁擠，希望政府解決石牌路交通問題，可考慮架設輕軌，讓交通更便利。

北榮大師講堂今天邀請前中央氣象局（現為中央氣象署）局長鄭明典，以「氣候變遷近況」專題演講。陳威明說，鄭明典是現代氣象的「孔明」，特別是去年台灣平均氣溫創下歷史新高，面對氣候變遷、全球暖化、天災不斷，值得大家關注。

鄭明典指出，NVIDIA總部用電量，可能幾乎等於整個台北市，遇天氣炎熱時，用電量大增，政府應提早準備。

他舉例，2013年歐洲熱浪來襲，導致法國2萬多人死亡，是當時法國醫院僅一成有冷氣空調設備，又因天氣炎熱，塞納河缺水無法冷卻核子反應爐，關閉河邊多座核能發電廠，沒有電力，冷氣也無法運作，竟引發大規模死亡。但2018年時，熱浪再次來襲，此時法國約9成醫院都有冷氣，就未出現大量死亡病例。

美國日前熱浪來襲，造成芝加哥500多人死亡，其住宅不是沒有冷氣，但天氣炎熱時，若遭遇停電，許多老人公寓的長者容易因熱傷害死亡。另外，許多流行病也與氣候變遷有關，政府單位應提早因應。

台北榮總副院長王署君指出，氣候變遷、全球暖化，門診常見偏頭痛患者詢問，以前住在台中時，頭都不會痛，但搬到台北，頭卻開始痛，這是氣候變化的影響嗎？

鄭明典說，冬天時，台北氣溫低於台中，但夏天時，台北市位處盆地散熱不易，家家戶戶又開冷氣，熱島效應明顯，氣溫高於台中，冬夏溫差大，頭痛症狀明顯。

中央氣象局曾與台大公衛系透過健保資料庫發現，國人心血管疾病與低溫環境有關，但隨著氣候暖化，近期發現，高溫環境、空氣汙染均會增加心血管疾病風險，民眾多需提高警覺。

鄭明典說，全球暖化、氣候變遷影響每一個人，面對氣候變遷，躁進的決策可能犯錯，但過度保守則可能錯失良機，兩者的平衡點取決於對於風險的認知與各種「價值觀」的權衡，面對高度不確定的未來需要「動態」的風險管理策略。

鄭明典表示，我們的態度可能影響決策，我們的未來也將受氣候決策影響，每個人都應該思考自己的價值觀、建立自己的觀點，對於風險的掌握有賴正確的資訊，但在氣候變遷議題中，大部分人都是資訊的接收者，建議大家持續關心與支持相關議題的論證，更正確的資訊才能被激發出來。

台北榮總陳威明（左）說，前中央氣象局長鄭明典（右）是現代氣象的「孔明」，特別是去年台灣平均氣溫創下歷史新高，面對氣候變遷、全球暖化、天災不斷，值得大家關注。記者沈能元／攝影
台北榮總陳威明（左）說，前中央氣象局長鄭明典（右）是現代氣象的「孔明」，特別是去年台灣平均氣溫創下歷史新高，面對氣候變遷、全球暖化、天災不斷，值得大家關注。記者沈能元／攝影
北榮大師講堂今天邀請前中央氣象局（現為中央氣象署）局長鄭明典，以「氣候變遷近況」專題演講。記者沈能元／攝影
北榮大師講堂今天邀請前中央氣象局（現為中央氣象署）局長鄭明典，以「氣候變遷近況」專題演講。記者沈能元／攝影
前中央氣象局長鄭明典說，在氣候變遷議題中，大部分人都是資訊接收者，大家持續關心與支持相關議題的論證，更正確的資訊才能被激發出來。記者沈能元／攝影
前中央氣象局長鄭明典說，在氣候變遷議題中，大部分人都是資訊接收者，大家持續關心與支持相關議題的論證，更正確的資訊才能被激發出來。記者沈能元／攝影

黃仁勳 輝達 NVIDIA

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