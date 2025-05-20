幕後／輝達進駐北士科 將向北市府爭取打通T17和T18基地

輝達是否進駐北士科，北市府面臨抉擇壓力。知情人士透露，輝達美國總部總面積5公頃，對於台灣總部，輝達早已畫好設計圖，就是「縮小版」的美國貝殼型總部，面積超過3公頃，北士科是輝達最屬意的落腳處，但現在必須突破的障礙並非先租再售，或先建後租。

此外，在T17和T18之間的小路必須「拿掉」、亦即打通T17和T18，直接合併這二處成為連貫兩塊基地的總部。這位知情人士指出，輝達也有自己建台灣總部的時間表，北市府願否同意輝達的請求，最晚必須在6月底之前作決定，否則輝達可能「琵琶別抱」到台灣其他地方選點。

據了解，新壽已在本月中旬的董事會，向董事報告輝達擬在北士科建廠辦的規畫，新壽已和輝達簽署保密協定，在場董事都表示對於輝達在北士科建廠辦樂見其成，認為這是對國家、對台北市都有意義的事。據指出，輝達與新壽前後交涉1年多的時間，已充分了解輝達不會變更美國總部設計的想法，但若要在台灣能完全複製美國的貝殼型總部，北士科兩塊基地之間的小路必須拿掉。

金融圈也把輝達在北士科設廠辦，形容為「第二座護國神山」，尤其兩岸之間情勢不穩，對戰爭的恐懼一直成為台灣揮之不去的低氣壓。一位金融圈人士指出，以輝達身為美國AI龍頭的背景，輝達把總部設在台北，將會使台北成為武攻目標的危險性大為降低，尤其如同黃仁勳所說，要把「超級電腦」放在台灣總部，重要性由此可見，「屆時打台灣等於打美國！」不過，知情人士指出，現在最大的問題，在於北市府是否願意配合輝達的請求，來調整T17和T18的基地樣貌。

至於卡在中間的新壽，目前則僅能被動的依照北市府最後的決定來辦理，而且無法為輝達主動向北市府爭取，因為一旦把T17和T18之間的道路拿掉，若是新壽去爭取，那就變成「圖利」新壽，但若T17和T18之間的道路不拿掉，即使新壽為輝達蓋好廠房，也不會是輝達想要的，雙方也無法簽下租約。

也因此，目前的情勢，已演變為輝達將向北市府爭取拿掉T17和T18之間的道路，倘若北市府同意了，知情人士指出，「後面的總部才蓋得下去。」整個總部打造經費，估計會超過百億之上，而倘若北市府同意輝達的請求，那麼其後應該會首開先例，同意地上權由新壽移轉給輝達，也就不必再經過蓋後出租這一道程序。

對於輝達總部興建，新壽一律避談，僅表示會依照市政府的指示辦理。

而輝達執行長黃仁勳此次來台，除了公開喊話屬意台灣總部落腳北士科，更大陣仗的亮出100多家和台灣業者合作的名單，不只高科技產業，連金融業也被點名，背後的用意，就是希望讓北市府看到來自台灣民間業者推促輝達在台北建總部的熱切，亦即，把來自業者的「民意」反應給北市府。

而對北市府而言，輝達若能落腳北士科設廠辦，不但稅收更多，更將串起台北市的科技廊道，實在百利無一害，但倘若眼前的最大障礙若無法突破，恐怕輝達設總部在台北市，將化為泡影。