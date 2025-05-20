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台灣首富遇上AI教父黃仁勳 林百里高喊：We are Team Taiwan！

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
輝達執行長黃仁勳今下午參觀廣達旗下雲達展位，廣達今年贈送給黃仁勳的禮物，是前方有雲達科技QCT和輝達NVIDIA logo的運動襯衫。記者吳康瑋／攝影
輝達執行長黃仁勳今下午參觀廣達旗下雲達展位，廣達今年贈送給黃仁勳的禮物，是前方有雲達科技QCT和輝達NVIDIA logo的運動襯衫。記者吳康瑋／攝影

輝達執行長黃仁勳今日下午開始巡迴參觀Computex展場，來到廣達攤位時，由廣達董事長、台灣首富林百里再度親自接待，黃仁勳並在現場展出的伺服器上熱情簽名，林百里在台上大聲高喊，「We are Team Taiwan！」

廣達執行副總經理暨雲達總經理楊麒令則摸著胸口感性地說，黃仁勳一直都是他的指引者，感謝黃仁勳為他帶來這樣美好的AI旅程。

黃仁勳則同樣高喊，我愛廣達！隨後強調自己非常榮幸是Team Taiwan的一員。他說，自己和台灣合作夥伴一同建置的AI超級電腦，總計有120萬個零件，若如果沒有雲達的工廠協助組裝，這浩大的工程是極其困難才能完成，但只要AI超級電腦和資料中心一完成，就能讓許多企業「買愈多、做愈多」。

黃仁勳說，輝達正和雲達一起創造AI新產業，「如果沒有深厚的友誼和合作關係，這些都不可能實現，我非常感謝我們正在做的一切，這是一段精彩旅程的開始」。

廣達今年贈送給黃仁勳的禮物，是前方有雲達科技QCT和輝達NVIDIA logo的運動襯衫，黃仁勳、林百里、廣達副董梁次震都在台上一一穿上襯衫後，隨後一齊高喊「We are Team！」

去年廣達送給黃仁勳的Computex禮物是桌球拍，楊麒令說，希望輝達與雲達的關係，能像檜木桌球拍一樣堅定、聞起來香醇。

廣達今日在攤位上展示支援尖端NVIDIA技術的廣泛產品組合，推動生成式AI、代理AI與實體AI的發展，並有機櫃級NVIDIA GB300 NVL72系統、QCT QoolRack側車式（Sidecar）液冷解決方案、QCT AI POD解決方案以及數位孿生等應用。

楊麒令說，雲達科技與NVIDIA密切合作，致力於突破AI的極限，這次雲達展示許多加速運算系統與整合解決方案，「體現我們運用NVIDIA最新技術，提供創新且高效能解決方案的承諾。我們很高興能展示我們的最新進展，並期待與NVIDIA一同推動AI的未來。」

黃仁勳 輝達 NVIDIA

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