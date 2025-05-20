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COMPUTEX／黃仁勳現身挺廣達！親簽GB300、同框林百里組台灣Team

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
黃仁勳親自參觀廣達旗下雲達展位。記者吳康瑋／攝影
黃仁勳親自參觀廣達旗下雲達展位。記者吳康瑋／攝影

台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）20日開展，輝達NVIDIA）執行長黃仁勳也親自到場觀展，「AI教父」今年規劃的參觀動線，與去年相比略有調整，首站他先直奔鴻海的攤位，與鴻海（2317）董事長劉揚偉同框，第二站才趕往代工大廠廣達（2382）旗下雲達的展區觀展，廣達董事長林百里為陪同「老友」輝達執行長黃仁勳參觀，也在雲達總經理楊麒令、廣達副董事長梁次震的陪同下提前現身雲達展廳，待黃仁勳步入會場時，林百里也高喊「we are team taiwan!」引發現場民眾的興奮歡呼。

據悉，雲達今年由總經理楊麒令領軍，展出旗下最新的「加速運算技術以及機櫃級NVIDIA GB300 NVL72系統、QCT QoolRack側車式（Sidecar）液冷解決方案、QCT AI POD解決方案以及數位孿生」等多種應用，此次團隊也將支援輝達新技術的廣泛產品組合帶到現場，楊麒令指出，自己期盼能藉此進一步推動，整個生成式AI、代理AI與實體AI的發展。輝達執行長黃仁勳在林百里高喊「we are team taiwan！」後，也拿起麥克風回覆「I Love 廣達！」引起全場群眾的歡呼。

黃仁勳今日下午快閃廣達旗下雲達在電腦展的展位，吸引大批民眾的圍觀、等候，他於今日下午2點50分步出電梯時，看到門外等候的大批熱情粉絲，特地停下腳步，親切的與現場群眾問好，他大方的回應粉絲的各種要求，除了與大家熱情握手、也親自為多位粉絲簽名，而他也喊到「大家好！我很抱歉讓你們久等了，謝謝你們的支持，我愛台灣！」他走入會場後、也站上舞台與廣達林百里、梁次震、楊麒令等大咖進行互動。廣達團隊也特別換上一套球衣、以彰顯「Taiwan team」的願景。

對此，楊麒令表示，雲達與輝達已建立相當密切的合作，雙方將持續致力於突破AI的極限，雲達也將在今年國際電腦展（COMPUTEX 2025）展示許多加速運算系統與整合解決方案，並體現團隊運用輝達最新技術，提供創新且高效能解決方案的承諾。楊麒令表示，自己很高興能透過此次機會，向市場展示廣達最新的技術成果，而他也期待未來與輝達繼續推出各種新成果、並推動AI產業的未來。黃仁勳今年觀展時，也特地提筆為廣達打造的GB300機櫃親自簽名，引發關注。

黃仁勳親自參觀廣達旗下雲達展位。記者吳康瑋／攝影
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黃仁勳 輝達 NVIDIA

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